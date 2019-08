https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Renovación de autoridades Asumió Bayúgar en Sadop

Este lunes en Solar de Mayo, se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades sindicales del Sadop Seccional Santa Fe que fuera electa en los comicios de octubre del 2018.



“Las circunstancias hacen que la defensa de las y los trabajdores hoy, signifiquen defender los derechos adquiridos, decirle NO a la reforma laboral y NO a la reforma previsional”, dijo el secretario General Pedro Bayúgar. Y remarcó: “Cuando nosotros le decimos no a la Reforma Laboral, también le decimos no a la flexibilización laboral que de hecho los empleadores quieren imponernos, y por eso discutimos y peleamos por descuentos que son injustificados, o sobre derechos de los trabajadores que no son reconocidos por los empleadores. Creemos que el Ministerio de Trabajo tiene y tendrá que cumplir un rol muy importante”.



Del mismo modo, enfatizó que “continuamos luchando por Concursos y escalafones, queremos recuperar la paritaria nacional docente, mantener la provincial, al igual que con nuestros empleadores”.



Con la presencia de Jorge Repetto y Claudio Gelati, miembros del Consejo Directivo Nacional del Sadop; Martín Lucero, secretario General del Sadop Rosario; Gerardo Bernardi, secretario General de la Seccional Córdoba, representantes del Movimiento Obrero Santafesino, legisladores provinciales, nacionales y referentes de organismos de Derechos Humanos, se llevó a cabo el encuentro en el cual también se reconoció a miembros del Consejo Directivo que se jubilaron, destacando su camino en la lucha colectiva y la importancia de defender el derecho a la jubilación de todas y todos los trabajadores.



Como cierre, actuaron la cantante Luisina Vanoni junto a integrantes de la cuerda de “El Solar de las Artes‘.