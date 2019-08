https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 13.08.2019 - Última actualización - 15:28

15:26

Lo confirmaron desde la Intendencia de la ciudad. Solicitarán una audiencia con el gobernador electo para requerir la finalización de emprendimientos como la primera etapa del entubado del canal Roverano y la concreción de otras instancias, además de gestionar la segunda parte de la defensa costera. Desde el municipio local se ponen a disposición para explicar y documentar todo lo que la próxima administración provincial necesite.

El impacto de la transición en Santo Tomé Pedirán a Perotti la continuidad de grandes obras y otras nuevas Lo confirmaron desde la Intendencia de la ciudad. Solicitarán una audiencia con el gobernador electo para requerir la finalización de emprendimientos como la primera etapa del entubado del canal Roverano y la concreción de otras instancias, además de gestionar la segunda parte de la defensa costera. Desde el municipio local se ponen a disposición para explicar y documentar todo lo que la próxima administración provincial necesite. Lo confirmaron desde la Intendencia de la ciudad. Solicitarán una audiencia con el gobernador electo para requerir la finalización de emprendimientos como la primera etapa del entubado del canal Roverano y la concreción de otras instancias, además de gestionar la segunda parte de la defensa costera. Desde el municipio local se ponen a disposición para explicar y documentar todo lo que la próxima administración provincial necesite.

La larga transición que desde hace más de un mes se desarrolla de un gobierno provincial a otro, genera dudas sobre lo que sucederá con las grandes obras que se construyen en los distintos puntos del extenso territorio santafesino. El traspaso de mando de la gestión socialista de Miguel Lisfchitz al mandatario peronista Omar Perotti, despierta incertidumbre en localidades como Santo Tomé. La ciudad ha sido receptora de una buena cantidad de emprendimientos fruto del Acuerdo Capital, tales como pavimentación y mejorado de calles, la remodelación del Samco Dr. Ricardo Nanzer, la ampliación del centro de salud de barrio Las Vegas y la primera etapa del entubado del canal Roverano, por nombrar algunas.

Desde la Intendencia comunicaron a El Litoral que respecto a la futura gestión del gobernador electo, llevarán adelante una “solicitud de diálogo” o audiencia para solicitarle al actual senador nacional que continúen las acciones que se están ejecutando en el presente, como la última obra mencionada que se efectúa en la zona de las Adelinas. “Sabemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, qué es lo que estamos haciendo, dónde hay problemas y desde donde hemos intentado resolverlos; todo eso es lo que queremos hablar con el gobernador electo”, expresó a este medio la intendenta Daniela Qüesta.

Vara alta

Sobre lo que podría suceder con la ciudad en la futura gestión de Perotti, la jefa municipal santotomesina sostuvo que “no tenemos elementos para decir que el gobierno provincial entrante no va a atendernos”, y afirmó: “sí sé que la vara de la administración de Miguel Lifschitz respecto a entender y acompañar el progreso de Santo Tomé, es muy alta”. “Desde ese nivel vamos a presentarnos nosotros”, adelantó esperanzada. Posteriormente, se mostró confiada con los pedidos que se realizarán ya que considera que obras como la del canal Roverano, que está próxima a finalizar su primera etapa, tiene que terminarse “porque un desagüe no puede quedar a mitad de camino”.

“No creo que (Perotti) no comprenda y no acompañe nuestro pedido no solo por culminar esta instancia, sino el canal en su totalidad”, acotó Qüesta. En tanto, anticipó que también le requerirán al futuro gobernador la concreción de la segunda etapa de la defensa costera. En este sentido, abogó por trabajar juntos en la fuente de financiamiento, que puede ser provincial o por medio de una gestión conjunta con Nación. “Nos vamos a tomar el tiempo que estimen necesario para explicar, documentar y justificar cada una de las obras que están en marcha, porque es absolutamente razonable; estamos tranquilos con lo que va a suceder para Santo Tomé, pero obviamente hay que empezar con las gestiones de cero”, concluyó la intendenta.