Para la Fiscalía el crimen de Foresto fue deliberado

Las cámaras de seguridad y los numerosos testigos que declararon a lo largo del debate le permitieron concluir a los fiscales que Gorosito decidió apuñalar a su oponente y que no se trató de un acto de defensa, como lo presentaron sus defensores. Al cierre de la jornada el imputado volvió a disculparse.

“Gorosito eligió el camino del conflicto” sostuvo el fiscal Martín Torres, sobre el autor del crimen del policía Martín Alejandro Foresto, ocurrido la madrugada del 26 de febrero de 2016, tras una discusión de tránsito, en el ingreso a la ciudad por autopista. Este lunes se realizaron los alegatos finales en el marco del juicio oral que se sigue contra Juan Carlos Gorosito (40), un ex empleado de una empresa de limpieza, para quien la acusación solicitó 15 años de prisión por “homicidio simple”. “El relato del imputado no resiste análisis comparado con el de los testigos, ni con el registro de las cámaras” de seguridad, determinó la fiscalía.



Delante de los familiares de la víctima y el victimario, que una vez más llenaron la sala de audiencias, el abogado querellante Juan Sebastián Oroño alegó que “Gorosito mató a Foresto porque así quiso hacerlo. Desde el inicio lo persiguió, lo molestó y, cuando la pelea había terminado, decidió matarlo”. Y concluyó diciendo que “con sus acciones Gorosito privó a un hijo de conocer a su padre. A una esposa de formar una familia. Mató también a los padres de Foresto, que hoy están muertos en vida”.

Legítima defensa

En la vereda opuesta, los abogados Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano, refirieron a la falta de “decoro” que debe guardar un funcionario policial las 24 horas del día. Para Torres del Sel “la responsabilidad de evitar la pelea era tanto de mi defendido, como de Foresto. Él pudo no detenerse, pudo llamar al 911, pero no lo hizo. No tenemos duda de que este lamentable incidente se pudo evitar, por Gorosito y fundamentalmente por parte de Foresto. Pero estaba descontrolado, no medía contra quienes estaba peleando, había menores”, se excusó.

A propósito de ello, fiscalía y querella desestimaron que el imputado actuara en pos de la legítima defensa -tal el planteo de sus abogados-, y aseguraron que nadie estaba en riesgo cuando Gorosito apuñaló a Foresto. Para fundar sus dichos, argumentaron que quienes viajaban en los autos y fueron testigos presenciales de la pelea dijeron haber subido a sus respectivos vehículos antes de la estocada mortal, lo que hecha por tierra la hipótesis defensiva.



Arrepentimiento



Luego de los alegatos, el imputado pidió la palabra para reiterar que no quiso en ningún momento quitarle la vida a nadie, y que su única intención era defender a su familia. “Estoy muy arrepentido”, concluyó.

Ante el Tribunal, compuesto por José Luis García Troiano (presidente), Rodolfo Mingarini y Nicolás Falkenberg, la acusación aseguró “fue un homicidio simple. Un homicidio doloso, con intención de ser cometido” y ratificó su pedido de 15 años de prisión. Por su parte, la defensa sostuvo que fue “homicidio en exceso de la legítima defensa” y pidió el mínimo previsto para esta pena, 1 año de prisión, que en este caso ya se habría cumplido.

El juicio, que comenzó la semana pasada y por el que pasaron 25 testigos, pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el día de la sentencia, prevista para el miércoles 14 a las 11 de la mañana, en los tribunales locales.

>>> Triste carnaval

Martín Alejandro Foresto, de entonces 25 años, murió desangrado en brazos de su esposa Vanesa -embarazada de 37 semanas-, producto de una puñalada en la traquea que le cortó la arteria aorta, la madrugada del domingo 26 de febrero de 2016. Fue tras una pelea de tránsito cuando regresaba junto a familiares de los carnavales de San Agustín. La víctima iba al mando de un Honda Civic, en tanto Gorosito y su familia circulaban en un Fiat Siena. Ambos conductores mantuvieron el altercado desde el peaje de la autopista y la ruta 19, hasta que se bajaron a pelear en avenida Presidente Perón algunos metros al sur de calle Iturraspe.

