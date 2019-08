https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para el personal de la administración pública La provincia declaró asueto para el próximo lunes

La medida va en concordancia con lo estatuido por el Decreto Nacional N.º 923/17 que establece los días no laborables con fines turísticos.



El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del decreto N.º 2348, declaró asueto para el personal de la administración pública provincial para el día lunes 19 de agosto.



Mediante la Ley N.º 27399 se procedió a establecer el régimen de feriados nacionales y días no laborables, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Por tanto, el lunes 19 de agosto será día no laborable, posterior al feriado del 17 de agosto, día en que se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del General San Martín.



