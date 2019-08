https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Relevamiento en barrios del cordón oeste, el norte y La Costa

Unas 280 familias fueron asesoradas para percibir la Asignación Universal por Hijo

Junto a Nación, el Municipio realizó un estudio para conocer por qué determinadas personas no accedían al beneficio. De 768 niños, niñas y adolescentes relevados, 429 tienen suspendida o postergada la AUH. La principal causa es porque no presenta los certificados sanitarios o de escolaridad. Buscarán regularizar las situaciones particulares para que los titulares perciban la asignación.

