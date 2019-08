https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Comisión de Acuerdos define este miércoles el cronograma de trabajo para analizar las designaciones propuestas por la Casa Gris.

El Poder Ejecutivo envió 24 nuevos pliegos para la el Poder Judicial Convocan para el 5 de septiembre a una nueva Asamblea Legislativa

La Comisión Bicameral de Acuerdos comienza este miércoles el análisis de los 22 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que serán considerados en la Asamblea Legislativa prevista para el 5 de septiembre. La nómina incluye jueces de primera instancia en Rosario y San Lorenzo pero especialmente fiscales para el Ministerio Público de la Acusación y una defensora. En el caso de fiscales, la gran mayoría son traspasos del viejo sistema penal al actual.

Mientras tanto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se esperan las definiciones de concursos en marcha, entre ellas el futuro Defensor Regional para Venado Tuerto. Es decir que además de la Asamblea de septiembre se sumarán una o dos más antes del 30 de noviembre cuando la actual Legislatura termine su período Ordinario y también los mandatos de los actuales integrantes.

Entre los pliegos enviados están cuatro postulantes para jueces en lo Civil y Comercial de la primera nominación en la Segunda Circunscripción. El Ejecutivo propone a Mauro Bonato, Luciano Carbajo y María Fabiana Genesio para la ciudad de Rosario, y Alejandro Andino para el juzgado de San Lorenzo.

También para la ciudad de Rosario fue enviado el pliego de Claudia Ragone como jueza de primera instancia de Circuito. El juzgado quedó vacante semanas atrás ya que su titular fue designado magistrado en Venado Tuerto.

Por último fueron remitidos los pliegos de Germán Barbieri, Juan Rupil y Hernán Matich como jueces subrogantes para los tribunales de Rosario con el objetivo de cubrir vacantes transitorias no definitivas en el fuero Civil y Comercial de Rosario.

Diez de los pliegos corresponden a fiscales y defensores por la llamada ley de traspaso. La norma prevé la toma de un examen de idoneidad para los actuales integrantes del Poder Judicial que acepten pasar al nuevo sistema penal. Dicho examen fue tomado por el Consejo de la Magistratura con jurados provenientes del Colegio de Magistrados y de los Colegios de Abogados.

Así para Rosario se prevé el traspaso de Federico Rébola y Pablo Socca; en San Lorenzo de Néstor Ortigoza; para los tribunales de Melincué de Julián Cochero y Susana del Valla Pepino. En el caso de Santa Fe, los traspasos previstos son para Ignacio Orio, Esteban Morales y Jorgelina Moser Ferro. Finalmente, en Rafaela la propuesta es Fabiana Bertero.

En cuanto a defensor, el pliego de traspaso de Silvia Zabala como defensora en Vera.

Por último, también fueron remitidos cuatro pliegos para fiscales adjuntos para Santa Fe y Reconquista tomando como base concursos terminados en 2018. Para esta capital los nombres propuestos son los de José Suasnábar y de Roberto Orcese y en Reconquista, Fernando Gazze y Nicolás Maglier.

Alcoholemia y mujeres policías

La Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a analizar mañana el proyecto de reforma a la vigente ley de Tránsito que propone, entre otras cosas, ir a alcoholemia cero para los conductores de todo tipo de vehículos que circulen por rutas y calles de la provincia. El expediente tiene varios proyectos que apuntan al mismo objetivo. Una de las autoras es la justicialista Silvia Simoncini quien recordó que hoy la ley permite hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre para personas que manejan cualquier tipo de vehículo particular. “Los efectos adversos del alcohol en una persona que conduce, aún en cantidades reducidas, no es compatible con la responsabilidad que debe asumir quien se sienta frente al volante” señaló la ex ministra de Salud. Recordó que en los últimos 15 años hubo, en nuestro país, un promedio de 21 muertos por día por accidente de tránsito. “Argentina tiene diez veces más muertes en accidentes de tránsito que en la mayoría de los países desarrollados en relación con los vehículos que circulan. Un agravante es que en los últimos 20 años los accidentes disminuyeron en el mundo, pero nosotros estamos en una meseta alta con tendencia ascendente que crece lentamente, a un ritmo de 3 a 4% anual”, justificó. Simoncini detalló que “se estima que la ingesta de alcohol del conductor que está presente de alguna manera en el 50% de las muertes‘, en relación a los efectos sobre el organismo del que maneja.

Por otra parte, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Julián Galdeano, invitó a las integrantes de la Red de Mujeres Policías para que expongan las razones del apoyo al proyecto de ley del Centro Integral con Perspectiva de Género en la policía y en el Servicio Penitenciario.

Asueto

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del decreto N.º 2348, declaró asueto para el personal de la administración pública provincial para el día lunes 19 de agosto. La medida va en concordancia con lo estatuido por el Decreto Nacional N.º 923/17 que establece los días no laborables con fines turísticos.

Mediante la Ley N.º 27399 se procedió a establecer el régimen de feriados nacionales y días no laborables, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Por tanto, el lunes 19 de agosto será día no laborable, posterior al feriado del 17 de agosto, día en que se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del General San Martín.