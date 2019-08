Orlando Vera Cruz celebró sus "75 años de identidad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una noche poblada de canciones y poemas, el cantautor estuvo acompañado por notables músicos en un recital que sembró la emoción y el aplauso sostenido en la platea, y ratificó su representatividad como referente de la cultura de la provincia de Santa Fe y del Litoral argentino.

El pasado sábado 10 de agosto el público de la ciudad y la región se acercó a la Sala Teatro del Sindicato Luz y Fuerza para disfrutar del espectáculo de Orlando Vera Cruz bajo el título “75 años de identidad”.

Una hora antes del recital ya había una larga fila de personas esperando ingresar a la Sala, o disfrutando de la muestra de sus discos y galardones montados en el espacio de arte contiguo “Juan Arancio”. La asistencia preanunciaba lo que finalmente ocurrió, una platea colmada, con personas sentadas en las escaleras y el clásico “no hay más localidades” colgado en la boletería.

Puertas adentro, con una puesta en escena de luces y sonido, más una ambientación del escenario muy particular, el espectáculo comenzó con el clásico tema “Pilchas Gauchas”. Cercano a su gente, Orlando ingresó a escena desde la platea, cantando y acompañado por una banda de músicos santafesinos. Luego siguieron canciones de su repertorio que fueron coreadas por el público en el desarrollo de una fiesta que se extendió por algo más de dos horas de show.

Así, Vera Cruz transitó los versos de Julio Migno para los indios mocovíes, las canciones de su autoría para los trabajadores y costeros, los recitados de profunda denuncia social y hondo saber regional que caracterizó a su repertorio. Desde aquellos festivales ganados por Orlando en Cosquín 1974 y 1975, su aporte al cancionero popular de la provincia de Santa Fe ancla en la obra de poética del bate de la costa.

Pero también Vera Cruz abordó la obra de otros poetas en su búsqueda artística y cultural. Así interpretó canciones con letras de José Pedroni, de Samuel Cernadas, entre otros. En el camino musical del espectáculo también transitó nuevas y recientes creaciones, como la milonga “Yo fui soldado”, de su obra “Crónica Cantada a Estanislao López”, y también temas inéditos que formarán parte de una futura placa discográfica.

Equipo

Cabe mencionar que el show “75 Años de identidad” contó con la dirección musical de arreglos y puesta en escena del cantautor rafaelino Efraín Colombo, quien amalgamó a Vera Cruz con un notable grupo de artistas locales. De este modo Orlando estuvo acompañado por Mario Pagura y Jorge Ramírez en acordeón, María Elizabeth y María Alejandra Pistoni en coros, Osvalo Lucero en guitarra, Sergio Sanagustín en violín y Pipi Botta en contrabajo. Completó el staff Diego Villarreal en sonido y Esteban Colodio en iluminación.

Asimismo, gracias al apoyo del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid), seccional Santa Fe, todo el recital fue grabado con un equipo de exteriores de última generación. Vale resaltar que “75 Años de Identidad” es un espectáculo que Orlando proyecta llevar a otros escenarios de la provincia y el país a lo largo de todo un año hasta llegar a agosto de 2020, con una gira que incluirá en su presentación los teatros y salas más prestigiosas.

Recuerdo

Un momento de gran emoción vivieron Vera Cruz y Olga Migno (hija del vate costero presente en la sala) cuando se proyectó un video con el audio y las palabras que alguna vez le hiciera don Julio para presentar a Orlando en un recital de hace muchos años atrás. Otro instante sentido fue compartido en el teatro cuando fue visto otro audiovisual con imágenes de su vida, con la banda sonora de la zamba “Tata Viejo”, una canción creada y cantada por sus hijos y nietos, compuesta para su cumpleaños número 70. Esa presencia de su familia sobre el escenario despertó en la platea el clásico canto del “Feliz cumpleaños” que puso un broche de profunda emoción en Orlando más allá de lo artístico.

Luego de más de dos horas de espectáculo, la colmada platea seguía pidiendo una canción más, hasta que llegó la interpretación del poema de Julio Migno “Si tenés cachorro”, recitado con el que Orlando Vera Cruz ganara los festivales de Cosquín. El final fue a toda orquesta, con el grupo de músicos acompañándolo, y el público coreando “Costera mi costerita” y “Coplas de la orilla”.

Vivencias

A modo de resumen de que lo que para Vera Cruz significó este espectáculo “75 años de Identidad” se pueden citar sus palabras impresas en una cartilla de mano entregada a los asistentes. Dice Orlando allí: “El 7 de agosto de 1944 nací en Santa Fe. Desde niño mis padres y mis maestros me enseñaron a querer a nuestra Patria, a valorarla. En esas vivencias de canciones, poemas, baile y hasta teatro me crié. Mi maestra Sol Acuña, de la Escuela Juan de Garay, me acerca el primer poema de Julio Migno, que recité de a caballo en la plaza de Santo Tomé: ‘Canto a la libertad’. Así encendí mi amor por Santa Fe, por su historia, sus poetas, sus canciones, nuestra gente, sus alegrías y sus dolores. Como las demás provincias tenían su representante de la cultura regional, y cantaban las cosas de su lugar, Santa Fe también tenía derecho a ser cantada. Esa ha sido toda la intención de mi vida. Es lo que intenté hacer y sigo intentando. Cantar a mi Argentina desde mi Santa Fe. Gracias por acompañarme y estar siempre junto a mi canto”.