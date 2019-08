https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la reunión de gabinete

Dietrich: "No hay ninguna posibilidad de adelantar las elecciones"

El ministro de Transporte dijo que recién “el 27 de octubre se definirá o no si hay nuevo presidente” y que “hasta el 10 de diciembre hay un Gobierno que está trabajando para seguir adelante”.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que "no hay ninguna posibilidad" de adelantar las elecciones generales del próximo 27 de octubre, al término de la reunión del gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri en Olivos. "Hay un cronograma, con las elecciones el 27 de octubre, y hay un Gobierno hasta el 10 de diciembre trabajando todos los días; tenemos 70 días hasta la elección", remarcó Dietrich, vocero del encuentro en Olivos junto a su colega de Producción, Dante Sica. Además habló del diálogo entre Macri y Fernández. "Macri conversó con todos los candidatos a presidente" que quedaron después de las PASO y también con Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, y lo comunicó a través de Twitter. "En un tuit dijo que (la conversación telefónica) fue constructiva", afirmó Dietrich sobre lo que escribió el Presidente en la red social. Tenés que leer Alberto Fernández aseguró que tuvo "una buena charla" con Macri Y agregó que en ese diálogo "recibió un mensaje de Fernández respecto a la necesidad de generar condiciones de calma en los mercados, frente a un eventual cambio de gobierno; esto claramente es importante; es bastante claro el cambio de condiciones a partir de las elecciones del domingo y la repercusión que tuvo en los mercados", dijo el ministro. Y subrayó: "Ante ello cualquier señal de los candidatos y de Alberto Fernández en particular va a ayudar mucho a que se tranquilice la situación económica". Además, señaló que "el Gobierno está actuando con mucha responsabilidad y frente a eso hemos tomado medidas que se anunciaron a la mañana". Dietrich destacó que se adoptaron medidas económicas "para millones de argentinos: jubilados, asalariados, en relación de dependencia, pymes, estudiantes, trabajando todos los días al frente del Gobierno de nuestro país". "Hemos visto -agregó Dietrich- que a partir del resultado de una elección se generó una situación en el mercado de cambios se duplicó el riesgo país, que parece una cifra lejana pero claramente impacta en nuestra economía";. Y evaluó que el salto del riesgo país "fue fruto de un resultado que pareciera que fuera imprevisto para muchos actores". Tenés que leer Macri pidió disculpas y anunció medidas Finalmente, tanto Dietrich como Sica se negaron a comentar recientes declaraciones del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la posibilidad de que los argentinos vayan a su país en caso de que se imponga Fernández. "Nada que decir", dijo Dietrich. Durante la reunión de Gabinete se evaluaron las medidas económicas anunciadas por el Presidente esta mañana. Participaron todos los ministros y también el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio del Senado, Luis Naidenoff, y de Diputados, Mario Negri. Con información de Télam

