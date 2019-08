https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 14.08.2019

20:21

El certamen clasificatorio para los Juegos de Tokio 2020 que tendrá lugar en Colombia entre el 15 de enero y el 2 de febrero.

Viene de conseguir el oro en los Panamericanos Fernando Batista será el entrenador del Seleccionado preolímpíco El certamen clasificatorio para los Juegos de Tokio 2020 que tendrá lugar en Colombia entre el 15 de enero y el 2 de febrero. El certamen clasificatorio para los Juegos de Tokio 2020 que tendrá lugar en Colombia entre el 15 de enero y el 2 de febrero.

Fernando Batista será el entrenador del seleccionado preolímpico que participará del certamen clasificatorio para los Juegos de Tokio 2020 que tendrá lugar en Colombia entre el 15 de enero y el 2 de febrero, según lo acordado esta tarde al cabo de una reunión sostenida en el predio de AFA.



En los últimos días se llevaron a cabo varias reuniones en Ezeiza que también tuvieron como protagonistas al presidente de AFA, Claudio Tapia, recién regresado de los Panamericanos de Lima lo mismo que Batista, y también el Director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti.



La actividad en el predio afista es intensa por estas horas, ya que también está trabajando el seleccionado sub 17 dirigido por Pablo Aimar, quen participará del Mundial de Brasil de esta categoría entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre próximos.



De hecho, esta tarde los dirigidos por Aimar, secundado por Diego Placente y Adrián Gallará, jugaron un partido amistoso ante un mix de la reserva y la cuarta división de Lanús.



Pero las tareas se multiplican porque para el lunes próximo está previsto en principio que Scaloni también eleve la lista de convocados para los dos partidos amistosos de la ventana de fecha FIFA de septiembre, en las que el seleccionado mayor realizará una gira por los Estados Unidos, donde el 5 de ese mes enfrentará a su par de Chile, en Los Ángeles, mientras que el 10 lo hará con el México de Gerardo Martino en San Antonio.



Pero en cuanto a la resolución que se hará oficial en las próximas horas desde AFA sobre la confirmación del ‘Bocha‘ Batista como técnico del seleccionado preolímpico y, en caso de atrapar uno de los dos lugares disponibles en el certamen colombiano, también del que jugará en Tokio, ya había indicios tras la reunión que mantuvo ayer con Scaloni.



Claro que este nombramiento no es coyuntural sino que obedece a un proyecto que está poniéndose en marcha y que contempla que justamente en esa doble fecha FIFA el seleccionado preolímpico Sub 23 también tenga la posibilidad de jugar partidos con rivales del exterior, con el objetivo de no perder el rodaje alcanzado en los Panamericanos de Lima en los que se consagraron campeones.



De esta manera empieza a consolidarse una idea que tutela Menotti con el respaldo de Tapia y que tiene a Scaloni y Batista en la cima de la pirámide entre mayores y juveniles, ya que de hecho el ‘Bocha‘ es también el entrenador del seleccionado Sub 20.



El Litoral | Telam