Miércoles 14.08.2019 - Última actualización - 16.08.2019 - 10:10

20:24

Ejercicio ilegal de la medicina

África: acusan a una misionera por la muerte de 150 nenes

Se trata de la estadounidense Renee Bach. Su organización Serving His Children quedó en el ojo de la tormenta por no tener habilitación.

