Victoria 3 a 2 Brian Fernández marcó dos goles en el triunfo de Portland Timbers ante Chicago Fire

El delantero santafesino Brian Fernández convirtió anoche dos goles en el triunfo de Portland Timbers ante Chicago Fire, por 3 a 2, en un cotejo por el campeonato estadounidense de fútbol (MLS).



Fernádez (ex Defensa y Justicia, Racing y Sarmiento), llegó a Portland proveniente de Necaxa de México y presenta la notable efectividad de 10 goles en 10 partidos, señaló Soccerway.



En Portland, que fue local en el Providence Park de Oregon, también jugaron los argentinos Sebastián Blanco (ex Lanús y San Lorenzo) y Diego Valeri (ex Lanús) como titulares, ingresando en el segundo tiempo el Tomas Conechny (ex San Lorenzo).



Los Angeles Galaxy, dirigido por Guillermo barros Schelotto, le ganó como local a FC Dallas por 2 a 0 con goles del sueco Zlatan Ibrahimovic. En el equipo angelino fue titular Cristian Pavón (ex Talleres y Boca).



En otros cotejos jugados anoche Orlando City venció a Kansas por 1-0, Minnesota United a Colorado Rapids por 1-0 y Real Salt Lake City a Seattle Sounders por 3-0.



En la Conferencia Este el puntero Philadelphia Union (26 cotejos ) 45 puntos, seguido por Atlanta United (25) con 42 y DC United (26) con 39; mientras que en el Este Los Angeles FC es líder con (24) 55 unidades, seguido por Minnesota United (25) con 41 y Los Angeles Galaxy (25) con 40.

