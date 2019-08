https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 15.08.2019 - Última actualización - 8:47

8:44

Polémico tenista australiano Otra jornada de furia para Nick Kyrgios, ahora en Cincinnati

Nick Kyrgios tuvo un ataque de furia en medio de su partido con el ruso Karen Khachanov, por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Fue una derrota para el tenista australiano en tres sets muy ajustados, pero uno de los jugadores más polémicos del circuito dejó un show de insultos y raquetas rotas. Khachanov, noveno en el ranking, se impuso por 6-7 (3), 7-6 (4) y 6-2 después de dos horas y 14 minutos.

Una de las primeras "acciones" del australiano fue arrojar una toalla contra una cámara para evitar que grabaran su conversación con el masajista en uno de los momentos de atención médica.

La segunda polémica, surgió cuando el umpire (juez de silla) lo advirtió por no respetar los tiempos entre punto y punto. "Consigan un video de Rafa (Nadal) jugando tan rápido. Si pueden encontrarlo, me callaré la boca y no volveré a hablar", le dijo Kyrgios a la autoridad del partido.

No es la primera vez que el australiano se cruza con este umpire. Ya había tenido enfrentamientos con el irlandés en Washington, en junio pasado, y Queen's, más temprano. "Cada vez que juego, se manda alguna cagada", recordó Kyrgios este miércoles.

Después de perder en el desempate, se dirigió a Murphy: "El maldito peor juez de la historia". Como consecuencia, le aplicaron una segunda advertencia. Kyrgios pidió permiso para ir al baño. El juez se lo negó, pero el australiano de 24 años se paró igual y, con dos raquetas en la mano, se dirigió al túnel que lleva al vestuario. Decidido, abrió la puerta y entonces estalló de furia: estrelló contra el piso las raquetas y regresó con sus restos a la cancha.

Perdido, en el tercer set se dedicó más a discutir con el árbitro (en uno de los cruces, arrojó con violencia una botella de agua contra la silla) que a intentar llevarse la clasificación la tercera ronda.

Al final, el ruso se impuso por 6 a 2. Y Kyrgios dejó otra de sus salidas. "Sos un maldito estúpido", volvió a atacar a Murphy, antes de lanzar un escupitajo.