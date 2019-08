https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 15.08.2019 - Última actualización - 11:39

11:07

Los choferes instalaron una carpa en la peatonal. El municipio gestiona un crédito para poder afrontar los costos. El Concejo busca declarar “servicio esencial” al transporte público.

La capital de Entre Ríos suma problemas Paraná colapsada por 11 días sin colectivos Los choferes instalaron una carpa en la peatonal. El municipio gestiona un crédito para poder afrontar los costos. El Concejo busca declarar “servicio esencial” al transporte público. Los choferes instalaron una carpa en la peatonal. El municipio gestiona un crédito para poder afrontar los costos. El Concejo busca declarar “servicio esencial” al transporte público.

Hace 11 días que un paro de colectivos tiene prácticamente inmovilizada a la ciudad de Paraná. En las escuelas, los docentes tienen inasistencia justificada si no cuentan con otra forma de movilidad. Por su parte, los comerciantes afirman que las ventas disminuyeron y es menor el número de personas que circulan por la calle.

El reclamo, que encabeza el gremio de la UTA, es por la falta de pago de los sueldos de los trabajadores. “Adeudan parte del sueldo. El lunes propusieron que ayer (por este miércoles) iban a pagar todo, el 20 se pagaba una parte de lo no remunerativo que están adeudando más las diferencias salariales por el aumento. Y el 20 del mes que viene, la otra parte de lo no remunerativo. También habíamos charlado con los trabajadores que el 20% de aumento por dos meses que sea no remunerativo, porque la empresa lo necesitaba por cuestiones no remunerativas. Y fue aceptado eso. Ayer (miércoles) cuando fuimos a hacer el acta y acordar los últimos detalles nos dijeron que la empresa había pagado lo que faltaba del aguinaldo y el resto había que charlarlo”, le dijo un representante de los trabajadores a El Diario de Paraná.

Mientras no aparecen soluciones, los choferes instalaron una carpa en la plaza 1° de Mayo, ubicada en pleno centro de la capital entrerriana.

Foto: El Diario (Paraná)

Gestiones municipales

Ante semejante protesta, desde la Municipalidad de Paraná informaron que “se dispuso enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permita la toma de un crédito para afrontar subsidiariamente la deuda reclamada por los trabajadores de UTA y que pondría fin al conflicto. Paralelamente a tal efecto, se desestimaría una ordenanza aprobada en el año 2017 por la cual se autorizaba al Departamento Ejecutivo a tomar un crédito de 600 millones de pesos para obras en la ciudad que nunca fue necesario utilizar ya que las obras encaradas fueron realizadas con recursos propio y genuinos”, según informaron en un comunicado de prensa.

“Servicio esencial”

En paralelo, el Concejo Deliberante de Paraná busca reglamentar una ordenanza para declarar “Servicio esencial” al transporte público de pasajeros. “La medida tiende a asegurar en todo momento una efectiva permanencia del servicio, conforme a las necesidades de los usuarios, cumpliendo los horarios y frecuencias aprobados por la autoridad de aplicación, garantizando el derecho a la movilidad”, indicaron desde el cuerpo legislativo entrerriano.