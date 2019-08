https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 15.08.2019 - Última actualización - 17:13

16:49

El candidato a Presidente de la Nación por Consenso Federal realizó un llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas y anunció que suspenderá su campaña por un par de semanas.

Pidió generar acuerdos políticos para salir de la crisis Roberto Lavagna anunció que suspende su campaña por unos días El candidato a Presidente de la Nación por Consenso Federal realizó un llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas y anunció que suspenderá su campaña por un par de semanas. El candidato a Presidente de la Nación por Consenso Federal realizó un llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas y anunció que suspenderá su campaña por un par de semanas.

Consenso Federal difundió un mensaje audiovisual en el que el candidato a Presidente de la Nación, Roberto Lavagna, acompañado de los principales referentes del espacio, anunció que suspenderá su campaña por unos días para dialogar con las otras fuerzas políticas respecto de algunos lineamientos para paliar la crisis económica y la grieta social.

Asimismo, planteó un camino alternativo que permita a la Nación mantener su soberanía sin por eso dejar de tener relaciones comerciales con el resto del mundo, advirtiendo que la polarización no es positiva y señalando que "quienes se repartieron las victorias hoy no se quieren repartir las culpas", aunque sin hacer mencione directas a ningún sector en particular.

Finalmente, propuso "suspender el campañismo electoral", declarar la emergencia alimentaria y sanitaria, convocar a gobernadores y organizaciones de la sociedad civil y acordar un lineamiento básico que permita que el país vuelva a ser productivo, para salir del modelo de especulación financiera a partir del 10 de diciembre.

Durante la emisión del mensaje, acompañaron a Lavagna figuras como Juan Manuel Urtubey, candidato a Vicepresidente, Miguel Lifschitz, Graciela Camagno y Matías Tombolini.