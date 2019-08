https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 15.08.2019 - Última actualización - 20:42

20:37

A la espera de nuevos valores de referencia Cuál es el panorama en el sector inmobiliario local tras el "lunes negro"

Luego del “lunes negro” tras las elecciones Primarias, uno de los tantos sectores que está a la expectativa es el inmobiliario, cuya actividad está directamente relacionada con el valor del dólar.



El presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe (CECI), Walter Govone, brindó un panorama de lo ocurrido esta semana en nuestra ciudad, y dijo que “las operaciones que se estaban realizando, se están tratando de cerrar”.



Al respecto, comentó que “los propietarios nos consultan cuáles son los nuevos precios de las propiedades en venta, y lo que sugerimos es que esperen que pase el clima de incertidumbre, que se fije un nuevo valor de referencia del dólar y de la construcción, para poder empezar a fijar nuevos precios en el valor de las propiedades”.



Govone explicó que “más allá del precio del dólar, queremos saber que ese dólar va a quedar fijo por un tiempo para poder empezar a tomar valores de referencia”, por eso insistió con la recomendación: “antes de tomar una mala decisión, conviene esperar unos días o unas semanas para ver cómo se acomodan los valores”.



Por otro lado, el titular de Ceci sostuvo que lo referido a los alquileres “es lo que más nos preocupa, porque es el tema más sensible: una compra-venta puede esperar, en cambio la renovación de un alquiler es más importante, porque es el techo bajo el cual se está viviendo”.



En ese sentido dijo que “nosotros estábamos con porcentajes cercanos al 35% de la renovación interanual, pero con los nuevos valores hasta que no se sepa cómo impacta en el bolsillo del asalariado no podemos tener una definición concreta, así que vamos a tener que seguir manejándonos con ese 35%”; y agregó que “sería prudente que tampoco se incentive desde el sector a que haya porcentajes mayores, porque (los inquilinos) no los van a poder pagar”.

El Litoral