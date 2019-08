https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 15.08.2019 - Última actualización - 23:07

23:03

Durante la noche del jueves cobró fuerza el posible alejamiento del ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone y del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, del Gabinete Nacional como parte de las medidas que tomó el Gobierno tras la derrota electoral del domingo en las PASO.

En Nación Gobierno analiza cambios en el Gabinete Durante la noche del jueves cobró fuerza el posible alejamiento del ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone y del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, del Gabinete Nacional como parte de las medidas que tomó el Gobierno tras la derrota electoral del domingo en las PASO. Durante la noche del jueves cobró fuerza el posible alejamiento del ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone y del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, del Gabinete Nacional como parte de las medidas que tomó el Gobierno tras la derrota electoral del domingo en las PASO.

Ante la crisis económica y la catarata de medidas que en apenas tres días tomó el Gobierno para aliviar la difícil situación por la que atraviesan distintos sectores sociales, resulta llamativa la ausencia pública del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone.

Durante la conferencia de prensa que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio brindó para presentar los cambios en los créditos de vivienda UVA, ámbito.com le preguntó:

P.: Dada la crisis económica resulta notoria la ausencia en las conferencias de prensa y/o en la presentación de las medidas del ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone lo que alimenta rumores de su renuncia. ¿Qué podría decir al respecto?

Rogelio Frigerio: "No tengo información para dar. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone estuvo reunido con el equipo, con el Presidente, sigue en sus funciones.

Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada persisten los rumores de cambios en el elenco ministerial ya que algunos en el entorno presidencial creen que “es bueno oxigenar el Gabinete”.

En principio casi todas las versiones se concentran en la figura de Dujvone, no porque no sea valorado por el presidente Macri sino porque representa la cara del ajuste. En realidad, los titulares del Palacio de Hacienda siempre han sido los primeros fusibles frente a dificultadas económicas. Los posibles reemplazos que suenan son Frigerio y Lacunza. Asimismo, se comenta que Miguel Ángel Pichetto podría tener una mayor presencia en el Gabinete.

El cambio de otros miembros del Gabinete aún no está descartado y si bien hay algunos ministros que resulta difícil que puedan dejar el Gabinete, como es el caso de Marcos Peña, no se descarta que pueda haber novedades.

Durante la conferencia de prensa que brindó para presentar los cambios en los créditos de vivienda UVA, Rogelio Frigerio fue consultado en más de una oportunidad acerca de posibles cambios en el Gabinete luego de la contundente derrota electoral del Gobierno en las Primarias del domingo 11 de agosto. Ante la insistencia, Frigerio reiteró: "No tengo nada para decir porque no tengo información". En ningún momento el funcionario negó rotundamente que esto no fuera a ocurrir.

En realidad, el Gobierno se ha mostrado muy activo estos días luego de la derrota electoral, anunciaron una serie de medidas para aliviar a los sectores de menores recursos, apuntaron a beneficiar a la clase media con la rebaja de ganancias, congelaron los combustibles por tres meses para evitar un traslado mayor a precios, eliminaron para todos los argentinos el 21% del IVA hasta fin de año de una serie de productos de la canasta básica, congelaron el aumento de los créditos UVA, entre otros.

En realidad, Macri no está muy convencido de la utilidad de modificar a esta altura del partido parte de sus colaboradores sin embargo la necesidad de remontar la “paliza electoral” puede llevarlo a rever su decisión.

Con iformación de Ámbito.com