Viernes 16.08.2019

11:38

Torneo de selecciones Sub 15

La Liga San Martín reúne a toda la provincia

Con sedes en San Jorge y El Trébol, se desarrollará este fin de semana el Torneo Provincial Sub 15 de selecciones de todas las ligas del territorio santafesino.

Foto: Selección Santafesina de Fútbol



Foto: Selección Santafesina de Fútbol

