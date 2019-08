https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 16.08.2019

Alberto Fernández afirmó que no le parece "razonable" reducir el IVA "indiscriminadamente"

El candidato presidencial del Frente de Todos consideró que la medida del Gobierno "no redundará en una merma de los precios".

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó este viernes que "no parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho" y agregó que "ello no redundará en una merma de los precios". "Seguramente se convertirá en una ganancia adicional para las empresas. Hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados", agregó a través de una serie de mensajes por la red social Twitter. No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho. Ello no redundará en una merma de los precios. Seguramente se convertirá en una ganancia adicional para las empresas. Hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados. — Alberto Fernández (@alferdez) 16 de agosto de 2019 Y, apuntó que "son, además, una muestra más de desaprensión hacia el interior del país. Todo se hizo sin haber consultado a los gobernadores, cuando son sus provincias las que pierden 1.500 millones de dólares de recaudación fiscal con esas decisiones". "Las medidas anunciadas por el Gobierno actúan sobre los efectos y no sobre las causas de la crisis económica que han generado. Con estas medidas solo desfinancian a las provincias", completó. Tenés que leer Ya es oficial la lista de productos de la canasta básica sin IVA Fernández agregó que "el presidente debe trabajar como presidente y separar su rol de candidato. Busca golpes de efecto electorales en lugar de soluciones a los padecimientos que sufren los sectores más débiles". Sostuvo, además, que "la Argentina debe superar la crisis que la mala gestión del Gobierno nacional ha causado y es el presidente el que debe resolverlo con seriedad y despojado de sus ambiciones electorales". Con información de Télam

