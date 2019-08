Ricardo Darín le "salvó" la cita a un joven

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un chico contó una curiosa anécdota que incluía al actor y nadie le creyó. Hasta que el propio Darín confirmó los hechos.

Las redes sociales están plagadas de anécdotas que incluyen a varios famosos y muchas veces resultan inverosímiles. Como le sucedió a un usuario de Twitter, que aseguraba que Ricardo Darín lo había ayudado durante una cita.

Nadie lo tomó en serio, hasta que el actor lo corroboró. Se trata de @MandangaSoy, que publicó en su cuenta el hecho y rápidamente se viralizó. “Estaba tomando un café en Palermo con una diosa, cero posibilidades”, arrancó la historia, y continuó: “En eso entró Darín con otra gente, antes de irme pasamos por la mesa donde estaba y le dije guiñándole el ojo, “Richard! leíste lo que te mande?” el tipo rápido me dijo ´SI! MAÑANA TE LLAMO!´garché. Gracias Ricardo, finalizó.

Muy pocos creyeron lo que estaba narrando y hasta se burlaron del joven. “¿Está chequeado?”, “más magia que Ronaldinho el relato” y “las boludeces que uno ‘tuitea’ para tener seguidores” fueron algunas de las respuestas. Sin embargo, apareció el propio Darín, interpelado por otro internauta, para cerrar una anécdota con final feliz. “jajajajajaj, algo debés tener… No te me tires abajo! Igual, me debés una!”, respondió el actor. ¡Insólito!

Con información de NET