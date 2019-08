Continúa la búsqueda nacional de Germán Biondi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desapareció el 12 de julio en Ataliva. En principio, se cree que se fue por sus propios medios y que se encontraría en la provincia de Chaco, por lo que solicita la mayor colaboración posible a toda la ciudadanía.

Desde hace 37 días, la familia Biondi de Ataliva busca a Germán Eduardo, quien se habría ido por sus propios medios. Sin embargo, como no hay certezas, se inició rápidamente una investigación que arrojó algunas pistas fuera de la provincia, por lo que la búsqueda se nacionalizó.

Y si bien Germán es mayor de edad, tiene 36 años, y se desempeña perfectamente en todo tipo de actividades -sobre todo agrarias- la preocupación de la familia radica en que no esté tomando medicamentos indicados para el tratamiento de enfermedades crónicas que padece, esquizofrenia y diabetes.

Desaparición y búsqueda

La denuncia por la desaparición de Germán está radicada en la comisaría de Ataliva, y la investigación está a cargo de la fiscal Ángela Capitaneo. Según se consignó, Germán se fue de su casa en bicicleta por temor a ser internado. Es robusto, tiene ojos marrones, cabello corto de color castaño. Vestía gorro de lana negro, de polar azul, campera gris, bombacha de campo verde, zapatillas negras. Además, un dato importante que destaca la denuncia es su gran altura: mide un metro noventa.

Al respecto, el Subjefe de la Unidad Regional V, Dir. Domingo García, explicó a El Litoral que se realizó en la zona rural de Ataliva un operativo de saturación en el que intervinieron Bomberos Zapadores y voluntarios de la URV, con el apoyo de la Brigada Canina, drones y agente de la Unidad Regional I. El rastrillaje se realizó lentamente, “paso a paso y en conjunto”, porque muchos caminos rurales están “obstruidos por la vegetación”. Además, el Subjefe García ratificó que hallaron la bicicleta de Germán a la vera de un camino de tierra, y que la “cadena estaba cortada”; este dato les hizo suponer que Germán continuó su camino a pie, al menos hasta la zona de intersección de las rutas provinciales 23 y 34, donde algunos testigos aseguraron que compró alimentos y bebidas en la estación de servicio Sol. A partir de ese punto, el rastro se pierde.

Pedido de paradero y detención

El Director García también explicó que sobre Germán se emitió no solo un pedido de paradero, sino una orden de detención y traslado. Así, a través del sistema provincial Cóndor, todas las dependencias policiales de la provincia están avisadas y deben restituir a Germán a su hogar en caso de hallarlo. Además, la provincia articuló con las demás provincias argentinas el mismo protocolo – en este caso, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SISFCOP) -, así como con la policía de Migraciones, que harían lo propio en caso de encontrarlo en algún paso internacional. En relación a este protocolo de búsqueda, García destacó la importancia de utilizar los canales oficiales de información policial para aportar datos, sobre todo porque puede haber personas que intentan lucrar con supuestos datos y testimonios o que, intentando ayudar en la búsqueda puedan difundir información falsa y obstruir la investigación.

Otro dato que aportó el Subjefe es que hay una pista “fuerte” en Resistencia (Chaco) donde hay una búsqueda activa de Germán – en Ataliva se suspendió, a menos que alguien aporte nuevos indicios- a cargo de la policía local. En este sentido, tanto las autoridades como la familia suponen que Germán podría estar trabajando en tareas agrarias, ya que es gran conocedor del campo y es época de cosecha de algodón.

La preocupación de la familia

Silvia Biondi es hermana de Germán. Según ella, están “en cero”: “yo estoy desconcertada, estamos con el principio, no tenemos nada, estamos sin nada, ya el lunes hizo un mes que él se fue y no sabemos más que hacer”, manifestó. “Mis padres (Rogelio y Dora Biondi) están muy deprimidos”, aseguró Silvia.

Mari Pepe, la cuñada de Germán, destacó que Germán no tiene tatuajes ni señas particulares, pero remarca su gran altura y que “nunca fue barbudo, por más que no se afeitara (su barba) no es voluminosa”; que “sabe mucho del campo y de herramientas (Germán fue apicultor, y, desde hace un tiempo, se desempeña en el sector de reciclaje de la comuna de Ataliva)”; “que le cuesta crear un vínculo, es muy desconfiado, pero a la hora de trabajar, estando en actividad, descarga lo que no puede hacer hablando”. Además, indicó: “tiene diabetes, una diabetes controlada, pero, ahora, tantos días sin su medicación...sí, uno está pensando que un corte, algo que él tenga, una infección, puede ser terrible, sobre todo por el tema de la alimentación, él prefiere los snacks, cosas dulces...Es un niño a la hora de alimentarse”.

Mari sigue de cerca la investigación. Al respecto, adelantó que “en los próximos días va a ir otra comitiva de la provincia para el Chaco a otra nueva búsqueda; allá se lo está buscando a Germán pero no hay todavía una pista como para decir se hace otro rastrillaje...estamos a la espera de eso y a ver si realmente se lo encuentra allá”.

En tanto, Mari reiteró la importancia de utilizar los canales oficiales de comunicación para aportar cualquier dato sobre el paradero de Germán. En tal sentido, consideró que “una información que no es precisa desvirtúa la búsqueda”, y recomendó que no sean tomadas en cuenta para la cobertura mediática de la búsqueda ciertas opiniones de personas ajenas a la familia y a la Policía provincial.

Finalmente, al igual que Silvia, manifestó que la familia se siente “abandonada”: “es terrible la impotencia, acá estamos hablando de un Estado ausente, estamos hablando de un ser humano que está perdido y nadie sabe qué decirte”.