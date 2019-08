https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 16.08.2019 - Última actualización - 22:04

22:02

El artista falleció en su casa de Los Angeles por cáncer de pulmón. Era hijo del legendario Henry Fonda y hermano de Jane Fonda.

A los 79 años Murió el actor Peter Fonda El artista falleció en su casa de Los Angeles por cáncer de pulmón. Era hijo del legendario Henry Fonda y hermano de Jane Fonda. El artista falleció en su casa de Los Angeles por cáncer de pulmón. Era hijo del legendario Henry Fonda y hermano de Jane Fonda.

El actor Peter Fonda falleció este viernes en su casa de Los Angeles a los 79 años a causa de problemas respiratorios debido a un cáncer pulmonar que recientemente lo había obligado a ingresar a un hospital.

La familia de Peter Fonda, hermano de Jane Fonda e hijo de Henry Fonda, invitó a los admiradores del actor fallecido "a celebrar su indomable espíritu y su amor por la vida. En honor a Peter por favor brinden por la libertad", exhortaron, según reproduce un despacho de la agencia de noticias ANSA.

El rol más importante que interpretó, y el que lo hizo famoso a Peter Fonda, fue en el filme "Easy Rider", la "road movie" por excelencia de 1969, con Dennis Jopper y Jack Nicholson.

Fonda no solo interpretó un rol en "Easy Rider", el manifiesto de la cultura hippie de los años '60, sino también participó en la elaboración del guión y la producción.

El 14 de julio pasado fue el 50 aniversario de la película y Peter Fonda había organizado festejos para setiembre.

Fonda, nacido en Nueva York y que se casó tres veces, ingresó al mundo del espectáculo en 1961 con el debut en Broadway y dos años después se mostró en Hollywood con "Tammy and the Doctor" y luego en la saga acerca de la Segunda Guerra Mundial con "The Victors".

Como Wyatt en "Easy Rider", Fonda se convirtió en símbolo de una generación entera de manera sucesiva en diferentes roles y otras producciones que lo llevaron a obtener varios reconocimientos, entre ellos, dos Golden Globe, y dos nominaciones a los premios Oscar y una a los Emmy.

Con información de Télam