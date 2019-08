https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

16° Gran Gulasch Fiesta alemana en Humboldt

El próximo sábado 24 de agosto, los vecinos de Humboldt y la región se preparan para una noche con mucho colorido, tradición y por supuesto del cálido y alegre clima de una verdadera fiesta Alemana.



La 16° edición del Gran Gulasch congregará como todos los años a unos 400 comensales en el Salón Social del Club Atlético Sarmiento. En diálogo con El Litoral Ruben Fladung presidente de la Unión Alemana de Humboldt (entidad organizadora del evento) manifestó que la idea es que los visitantes puedan disfrutar de una comida típicamente europea elaborada de forma artesanal. “Es la característica especial de la fiesta. El menú especialmente preparado para esa noche incluye: Gulasch con Papas a la Crema; Variedad de Panes; Apfelstrudel con salsa de Vainilla, Café; Torta Alemana y el tradicional Glühwein”.

Este año está prevista la actuación del Grupo de Baile Die lustigen Tiroler, reconocidos a nivel nacional. “Esta será la tercera vez que participarán del evento, se destacan mucho por su colorido y destrezas a la hora de las coreografías. Se trata de danzas austríacas y tirolesas, y de la parte sur de Alemania. En cuanto a los precios de las tarjetas los mayores abonarán $ 600; escolares: $ 350 ( de 6 a 12) y menores: $ 220 ( de 2 a 5). En tanto la bebida se vende a módicos precios”.



16 años de éxitos



“Cuando la Unión Alemana nace en el año 2001, necesitábamos generar una fiesta para difundirnos, darnos a conocer y la gastronomía era una pata muy importante. Pensamos en otras comidas típicas alemanas, pero una de las mujeres que estaba en ese momento en la Comisión propone el Gulasch. Una noche nos juntamos lo de la comisión a probarlo y quedamos encantados”, comentó Fladung.



El presidente de la entidad señaló que en ese momento no sabían que el plato no era de origen Alemán. “Si bien es una comida centroeuropea, no sabíamos que era húngara. Investigamos y descubrimos que durante la primera Guerra Mundial el Gulasch se hizo muy famoso porque era una carne fácil de cocinar y trasladar a los soldados que estaban en el frente peleando. Si bien no es de origen alemana el Gulasch fue adoptado y hoy es una de las tres comidas típicas más consumidas”, agregó.



La primera cena se hizo con unas 60 personas en el Salón de la Iglesia Evangélica, luego el evento pasó al Salón del Tiro Federal, “y cuando vimos que ya había ganado un lugar pasamos al Salón del Club Sarmiento y en pocos años los logramos. Desde la 5ta. edición incorporamos destrezas y bailes típicos alemanes. Se espera para este año unas 400 personas”, precisó Fladung.