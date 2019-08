https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El bloque oficialista se opone a la propuesta opositora de interpelación

Súper TC2000 y un "cargo polémico": intentan que Corral dé explicaciones

El PJ presentó un proyecto -que no prosperó por ahora- para que el intendente vaya al recinto a una sesión especial y explique por qué no se hizo el evento, y la designación en la Sindicatura Municipal de una ex candidata a la intendencia. El FPCyS, con dudas sobre la legalidad de esa modalidad de convocatoria.

Por Luciano Andreychuk SEGUIR En el Concejo, llamó la atención a los cronistas legislativos la aparición de un proyecto de resolución en los Sobre Tablas, donde un concejal opositor planteó convocar a una sesión especial con el objeto de “abordar conjuntamente” con el intendente José Corral dos temas: la designación de Luz Balbastro (ex candidata a la intendencia de otro frente político) a un cargo en la Sindicatura General Municipal; y por qué no se realizó el Súper TC2000 este año en la ciudad.

Lo llamativo fue la modalidad: “Sesión especial”, dice el texto. Es algo muy poco frecuente, ya que instaría al intendente a asistir al recinto de calle Salta 2943. También, es lo más parecido jurídicamente a una interpelación. “Ojalá lleguemos a un acuerdo”, dijo el opositor Ignacio Martínez Kerz (bloque PJ - Santa Fe), que “fogoneó” el proyecto, el cual no prosperó en la última sesión pero volvió a la comisión de Gobierno y podría tratarse la próxima sesión (para su aprobación se necesitarían dos tercios de los votos).

Pero también, resultó sorpresiva la “virulencia legislativa” del texto de la norma en ciernes. “En caso de no cumplimentarse la resolución por parte del intendente, el presidente del Concejo queda facultado para realizar las intimaciones necesarias y dar cumplimiento estricto a lo normado por Ley N° 2.756 (Ley Orgánica de Municipios), y adoptar las medidas administrativas o judiciales que correspondan ante la actitud asumida”, dice, así sin medias tintas.

En el temario que se pretende tratar, figura la designación —por decreto DPB N° 134/2019— de Luz María de las Mercedes Balbastro como directora ejecutiva del Programa de Proyectos Especiales de la Sindicatura General Municipal. Balbastro fue integrante del Tribunal de Cuentas Municipal (TCM), y candidata a la intendencia por el Frente Unite por la Familia y la Vida en la elección del 16 de junio, donde Emilio Jatón fue el intendente electo.

El otro punto es “la falta de contestación (por parte del Ejecutivo) de los reiterados pedidos de informes con relación al evento deportivo Súper TC2000, y los motivos de su no realización”. En el recinto, Martínez Kerz desglosó algunas de las inquietudes sobre esta cuestión: “¿Cuánto le sale a Municipio hacer el STC2000? ¿Qué beneficios trae a la ciudad? ¿Cómo es el vínculo contractual que une a la empresa organizadora con la Municipalidad?”, puntualizó.

“Esas preguntas, que están en muchos pedidos de informes que sancionamos, nunca fueron contestadas. Es muy grave que después de tantos años no se haga el STC2000 en la ciudad, y más aún que no tengamos explicaciones. El único que las puede dar es el intendente”, dijo el edil opositor.

Hay que analizar”

Hubo rechazo del bloque oficialista UCR-Cambiemos. “El bloque no acompaña esta iniciativa. La instancia de una convocatoria (a José Corral) está reservada para instancias institucionales graves. Aquí, los temas planteados no tienen ninguna vinculación con algún tipo de gravedad. No ameritan una convocatoria de este tipo al intendente”, opinó a la prensa Carlos Pereira.

Desde el FPCyS, Laura Mondino consideró que desde su bloque la intención es que “haya instancia de diálogo con el intendente y sus funcionarios”. Puso reparos: “En comisión de Gobierno se discutirá si es válido este mecanismo, si es sesión especial o reunión de trabajo. Hay que analizar cuestiones técnicas e institucionales, ver cuál es el mejor mecanismo”. También —agregó— se discutirá el listado de temas. Porque nosotros propusimos otros tópicos que son importantes, como la recaudación del Seom que se destina al Safetur, o los 5 millones de pesos que aprobamos para el Centro Cultural El Birri, entre otros”.

