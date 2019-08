Nueva Zelanda se recuperó y goleó a Australia

Nueva Zelanda impuso una severa derrota a Australia por 36-0 este sábado en Auckland y conservó la Copa Bledisloe, a un mes del inicio de la Copa del Mundo de Japón.



Sin embargo, el triunfo no les evitó ceder el primer puesto de la clasificación mundial a Gales, que derrotó horas después a Inglaterra (13-6).



En la tormenta por el doloroso revés sufrido ante estos mismos Wallabies (47-26) hace una semana en el Rugby Championship en Perth, los All Blacks mostraron su mejor cara en casa, al lograr cuatro tries, obras de Richie Mounga (minuto 31), Aaron Smith (32), Sevu Reece (67) y George Bridge (77).



A un mes de la cita nipona (20 de septiembre-2 noviembre), los vigentes campeones del mundo se dieron un homenaje ante su vecino que les hace recuperar la confianza luego de sus últimos tropiezos, que generaron titulares burlescos como Old Blacks (Viejos Blacks).



‘Estoy muy orgulloso de mis chicos, de la manera como respondieron a la derrota de la semana pasada‘, se congratuló el técnico neozelandés Steve Hansen. ‘Se dijeron muchas cosas sobre el equipo en los medios‘, añadió.



Richie Mounga, instalado en el puesto de apertura por Hansen -quien desplazó a su estrella Beauden Barrett a la defensa- dio la razón a su entrenador al apuntarse en primer try.



Bledisloe Cup monocolor



Nueva Zelanda cimentó su victoria sobre todo en una muy sólida primera parte (17-0), con una defensa hermética y un segundo try de Aaron Smith con la colaboración de Barrett.



El defensor estuvo asimismo en el origen del tercero, con un inteligente pase con el pie para el try de Sevu Reece.



El cuarto y último fue obra de George Bridge ya con todo decidido.



Australia, por contra, se mostró más timorata que en Perth hace una semana y perdonó sus escasas oportunidades de try para finalizar el partido con su casillero de puntos en cero (por décima vez en su historia ante los All Blacks).

What a comeback!! Congratulations @AllBlacks on your #BledisloeCup win 💪🔥 #BACKBLACK pic.twitter.com/lffyg1TuAO



Vencedora en las 16 últimas ediciones, Nueva Zelanda sigue reinando en la Bledisloe Cup, la competición anual que enfrenta a ambas potencias oceánicas del rugby.



En esta edición la competición fue reducida a dos partidos por la Copa del Mundo de Japón (20 de septiembre - 2 de noviembre), y el trofeo fue para Nueva Zelanda ya que en caso de empate es el vigente campeón el que conserva el título.



Australia deberá esperar para lograr una nueva victoria en el Eden Park de Auckland, algo que se les resiste desde 1986.

This is what it means to the lads. #NZLvAUS #BACKBLACK pic.twitter.com/X8jv5EZOsf