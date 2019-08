https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Córdoba

Deberá pagar una multa a su ex yerno por injuriarlo en las redes

Una mujer cordobesa fue condenada a pagar $ 30.000 a su ex yerno, identificado como Daniel Schippert, por divulgar injurias en su contra en las redes sociales Facebook e Instagram, informaron fuentes judiciales.

Foto: Imagen ilustrativa.

