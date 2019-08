https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 18.08.2019 - Última actualización - 7:58

7:56

Leonardo Madelón

"Newell's nos superó bien"

El conductor de Unión no ingresó a los vestuarios tras la derrota de ayer y decidió “enfriarse” unos minutos para no “decir cosas que pueden lastimar”.

Saludo y ¿diferencias? A Madelón le preguntaron por lo que había dicho el DT de Newell’s y Leo disparó. Foto: Marcelo Manera



Foto: Marcelo Manera

Leonardo Madelón "Newell's nos superó bien" El conductor de Unión no ingresó a los vestuarios tras la derrota de ayer y decidió “enfriarse” unos minutos para no “decir cosas que pueden lastimar”. El conductor de Unión no ingresó a los vestuarios tras la derrota de ayer y decidió “enfriarse” unos minutos para no “decir cosas que pueden lastimar”.

El DT rojiblanco enfrentó los micrófonos tras la derrota en Rosario. —Nos dolió mucho, no estaba en los planes una actuación así, perdimos con Newell’s que nos superó. Vamos a mejorar despacito, nos ganan bien, nosotros emparejamos en el final del primer tiempo y arrancamos bien el segundo, fue eso y nada más. Ellos abrieron el partido en una pelota parada y luego se tranquilizaron e hicieron correr la pelota, el resultado no admite dudas. —No entraste al vestuario enseguida después del partido ¿Qué pasó? —Me quedé mal por eso decidí enfriarme y no entrar al vestuario enseguida, por ahí uno en caliente puede decir algo y lastimar, por eso esperé un poco. Les dije a los chicos que se queden tranquilos que tenemos que trabajar más y buscar cambiar esto. Lo de hoy no es nada de extrema gravedad, duele porque no es el Unión que estamos acostumbrados a ver. Fue muy bajo lo nuestro. Bien atrás, pero la zona de volantes y arriba fue muy bajo. Nos faltó juego desde el primer minuto, vamos a tener que trabajar, cambiar y buscar otras cosas, hoy el panorama no me gustó, es todo negro. Hay que cambiar y bastante rápido. Pedimos disculpas porque mostramos una imagen mala. —El DT de Newell’s dijo que Unión es un equipo que no ataca... —Me sorprende eso, porque hablamos antes y después del partido, me lo hubiese dicho en ese momento, si es verdad, creo que eso no se hace, porque nosotros también le ganamos cuando estaba en Talleres y en Huracán y nunca dijimos nada. Carabajal En la tarde del viernes se conoció la noticia de la lesión muscular de Gabriel Carabajal, por lo que el volante se quedaba afuera del equipo en Rosario y por lo que se cree, es casi un hecho que no podrá estar el domingo ante Lanús. Mañana por la mañana se le realizarán los estudios para constatar el grado de la misma, pero en la jornada de ayer en los pasillos del Coloso del Parque se lo vio caminar con mucha dificultad al cordobés. No hablaron Ninguno de los jugadores de Unión habló tras la derrota ante Newell’s. El plantel volverá mañana a los trabajos de cara a lo que será el partido del próximo domingo a las 13.15 en el 15 de Abril cuando reciba a Lanús.

Temas: