A ponerse las pilas y cumplir con la Superliga

Los buenos arranques de Newell’s y Central, más los resultados que sacaron Arsenal y Central Córdoba (recientemente ascendidos) y las dos derrotas sabaleras con Patronato y Huracán, hicieron que cayera en una zona peligrosa. Este lunes juega ante un rival directo.

Las mieles de la Copa Sudamericana son para el goce del hincha sabalero, pero no hay que perder de vista la Superliga y acá las cosas se han complicado con el mal arranque que tuvo el equipo de Lavallén, con sendas caidas ante Patronato y Huracán, que sembraron preocupación. A eso se le suman las buenas campañas de Central y Newell’s, más los resultados que consiguieron Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero (los dos ascendidos). Todo esto ha conformado un combo letal para Colón, que ha caido estrepitosamente en la tabla de promedios.

Este lunes, el Brigadier López será escenario de otro encuentro que quizás no tenga las características de lo que se vivió el jueves (ante el Zulia por la Sudamericana con 28.000 personas en la cancha) pero que es igualmente de exigente: Colón jugará ante Gimnasia, uno de los equipos más comprometidos y que llega a Santa Fe con la necesidad impostergable de sumar.

Colón no puede darse ningún lujo en la Superliga. Si bien falta muchísimo (son 34 las fechas que se computarán en esta temporada para determinar los promedios), hay rivales fuertes que pelean abajo y que están dispuestos a eso, precisamente: a dar batalla. La prueba evidente son los dos de Rosario.

¿Y el equipo?

Poco tiempo de trabajo y mucho de descanso. Por la cabeza de Lavallén, seguramente habrá pasado la idea de armar el mejor equipo con lo que tiene:

* 1) Sin Bernardi. Expulsado ante Huracán, Christian Bernardi recibió una fecha de sanción que cumplirá ante Gimnasia. Es una baja importante, teniendo en cuenta que es uno de los titulares indiscutidos para Lavallén.

* 2) Sin Vigo. El lateral por derecha sintió un fuerte “pinchazo”, síntoma inequívoco del desgarro y quedó descartado para este compromiso ante Gimnasia. Fue lo que lo obligó a salir en el entretiempo del partido con el Zulia. Allí pasó a jugar Zuqui de lateral por derecha.

* 3) Con Gastón Díaz. Si Lavallén lo desea, puede contar con la incorporación que llegó desde Vélez. Su actitud criticable en la ida ante Zuliá y la expulsión, lo dejó al margen de la revancha contra los venezolanos. ¿Lo pondrá Lavallén?

* 4) Wilson Morelo. Es otra de las incógnitas. Fue figura ante Zulia, ingresando con total desequilibrio en el segundo tiempo para marcar un gol y para cambiar la imagen del equipo. Después, el delantero sufrió una reacción alérgica y rápidamente se lo llevaron para que sea atendido en el Sanatorio Santa Fe. Su evolución ha sido muy favorable y es un jugador que podría arrancar como titular ante Gimnasia.

* 5) Matías Fritzler. Frente a Zulia, en la revancha, el técnico prescindió de su titularidad, lo puso en el banco y luego ingresó cuando Colón perfilaba su clasificación con la llegada de los goles. No se había sentido del todo bien en los días previos, pero mejoró y fue al banco. Es una alternativa para que juegue ante Gimnasia.

* 6) Gabriel Esparza. El zurdo volante (para Lavallén, extremo), continúa con su recuperación del esguince de grado 3 en su tobillo izquierdo y por ello aún no podrá jugar ante el Lobo.

* 7) Guillermo Celis. El colombiano sufrió un estado de neumonía y por tal razón tampoco llega en condiciones de ser tenido en cuenta para este partido. Tampoco es un jugador que haya entrado mucho en la consideración del entrenador sabalero.

No dejarse estar

Colón no puede darse lujos, como ya se dijo y por eso la idea de Lavallén es no dejarse estar y apostar a lo mejor que tiene para jugar los dos torneos. Está claro que la histórica clasificación a semifinales permitirá una especial atención a la Sudamericana, pero mientras tanto hay partidos que se juegan por la Superliga y este, en particular, adquiere trascendencia por tratarse de un rival directo que, en caso de ganar y como ocurrió con Patronato, achicará distancias.

Colón, además, le está debiendo una alegría a la gente en la Superliga. No gana desde fines de enero (cuando derrotó a Argentinos Juniors). Ya pasaron casi siete meses y no es posible que un equipo prolongue tanto tiempo la racha sin victorias. No es posible y, a la vez, resulta sumamente peligroso. Por eso, Colón, que viene de clasificar dos veces consecutivas para la Sudamericana (la del año pasado y la de este año), hoy está peleando en los últimos puestos de la tabla de promedios. Todo esto se debe a la pésima campaña de la última temporada de la Superliga y, sobre todo, a este tiempo transcurrido desde principios de año sin poder cosechar los tres puntos.

La idea del Indio Ortiz

El Indio Ortiz, entrenador de Gimnasia, tiene mucha confianza en la sociedad Matías García-Brian Alemán. Al ser consultado sobre la presencia del último refuerzo que llegó al plantel, el Indio destacó su juego y la sociedad que formó con Matías García, al destacar que “se juntaron Alemán con el Caco e hicieron cosas muy buenas, pero llevan juntos 15 días nada más, se están reconociendo”.

Respecto de esa sociedad que encontró, y lo que vio en Alemán y en García, el técnico Tripero agregó: “todavía falta reconocer bien a Spinelli y Velázquez, lo mismo con Morales que con San Lorenzo tiró cuatro, cinco centros de gol”, dijo el entrenador.

Alemán le ganó la pulseada a Bolívar, que era la otra apuesta que tenía el entrenador tripero. El que saldrá del equipo será Mussis y la dupla atacante la conformarán Spinelli y Alemán, que por lo visto tendrá una función bien ofensiva en el cotejo de este lunes a la tarde en el Brigadier López.

Ayala jugará de volante central parado delante de la línea de cuatro y la idea que trae Ortiz a Santa Fe es que, delante de Ayala, se paren tres volantes: Comba y Tijanovich como externos por derecha e izquierda, respectivamente mientras que Matías García irá por el medio y tratará, como ya se dijo, de asociarse con el uruguayo Alemán, ex Unión, que retorna de esta manera al equipo platense.

Para ir a la cancha

Lo socios con cuota al día o anual 2019 ingresarán sin cargo en el partido de este lunes a las 17.45. Por su parte, se venderán generales no socios que tendrán un valor de 400 pesos. Si tienen tarjeta reutilizable de no socios se cargará allí. En el caso de no tenerla deberán abonar $ 100 extra por única vez.

Las plateas este tendrán un costo de 600 pesos para los socios y 700 pesos para no socios con entrada incluida. Las oeste valdrán 700 y 900 pesos, respectivamente y los palcos costarán 800 y 1.100 pesos para socios y no socios.



Historial parejo

En Santa Fe y jugando en Primera, Colón y Gimnasia se enfrentaron en 31 oportunidades, con 10 victorias para Colón, 8 para Gimnasia y 13 empates.

No caben dudas que a Colón se le hizo muy complicado visitar el bosque platense, ya que allí, siendo local Gimnasia, sólo pudo ganar en 3 ocasiones y perdió en 20, en 31 visitas que realizó al estadio tripero.

El primer choque entre ambos fue en Santa Fe, en 1966 y Colón ganó 1 a 0 con gol de Manfredi. La última vez que jugaron en Santa Fe, el año pasado, la victoria también correspondió a Colón por igual marcador, con gol de Javier Correa.

El martes otra vez

Colón se presentará este lunes por Superliga ante Gimnasia y el martes, también en el Brigadier López, recibirá por Copa Santa Fe la visita de Sportivo Las Parejas, que ganó el encuentro de ida.

Como viene ocurriendo en esta Copa, Colón va a afrontar el partido con los jugadores de reserva que dirige Pablo Bonaveri.

La organización del torneo brindó detalles de la venta de entradas para la revancha del martes a las 20.30: generales, $ 150; plateas oeste, $ 200; menores, $ 100.

Los simpatizantes de Colón se ubicarán en la popular norte y la platea oeste (no estará habilitada la platea oeste ni tampoco el sector sur), mientras que los hinchas de Sportivo Las Parejas irán al codo sudeste.