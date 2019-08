https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 18.08.2019 - Última actualización - 15:17

15:15

La tercera Cumbre Climática de las Américas que se realizó en Rosario esta semana visibilizó la problemática del medio ambiente que cada vez gana más espacio en los temas socio-políticos en el mundo. Gran convocatoria en un lugar con mucha gente joven. El gobernador Lifschitz remarcó la necesidad de virar del modelo productivo actual hacia otro mucho más cuidadoso de los recursos naturales y de la gente.

Cumbre Climática de las Américas La necesidad de cambiar el actual modelo productivista La tercera Cumbre Climática de las Américas que se realizó en Rosario esta semana visibilizó la problemática del medio ambiente que cada vez gana más espacio en los temas socio-políticos en el mundo. Gran convocatoria en un lugar con mucha gente joven. El gobernador Lifschitz remarcó la necesidad de virar del modelo productivo actual hacia otro mucho más cuidadoso de los recursos naturales y de la gente. La tercera Cumbre Climática de las Américas que se realizó en Rosario esta semana visibilizó la problemática del medio ambiente que cada vez gana más espacio en los temas socio-políticos en el mundo. Gran convocatoria en un lugar con mucha gente joven. El gobernador Lifschitz remarcó la necesidad de virar del modelo productivo actual hacia otro mucho más cuidadoso de los recursos naturales y de la gente.

Hernán Álvarez

Un gran salón repleto de gente. Invitados de otros países, traductoras en cabinas, pantallas gigantes y una temática común: la preservación del medioambiente. Durante dos días, en Rosario se reunieron referentes de Estados subnacionales para discutir acciones para mitigar este problema que parece no tener solución como es el cambio climático.

La coalición Under2 es un grupo de Estados subnacionales liderados por California, uno de los más poderosos del mundo por sí solo, que busca acuerdos para reducir al mínimo los efectos dañinos de la matriz económica actual que se apoya en insumos muy contaminantes.

El miércoles 14 fue reservado para reuniones entre las autoridades presentes en la sede de gobernación en Rosario. El jueves 15, las charlas abiertas al gran público se realizaron en el Ros Tower. El gobernador Miguel Lifschitz fue la autoridad máxima en el centro de convenciones de ese hotel. También estuvo la intendente local, Mónica Fein; el intendente electo de Rosario, Pablo Javkin; el de Santa Fe, Emilio Jatón; la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese; junto a otros funcionarios.

Uno de los oradores fue Kevin de León, senador provincial en California. La bandera de ese distrito se pudo observar en el recinto junto a la de Santa Fe. Tras su discurso, De León habló con El Litoral: “Estoy muy impresionado con mi amigo, el líder de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Él me visitó en California. Platicamos muy a fondo sobre el cambio climático y el papel de los gobiernos subnacionales”.

El funcionario estadounidense ratificó el papel de los niveles estatales menores en esta lucha: “Quiera o no quiera el gobierno federal de Buenos Aires o sus contrincantes, quiera o no quiera Washington DC, los gobiernos subnacionales van a seguir marchando hacia adelante por eso. Tenemos que hacer todo lo posible para reducir el índice alarmante y peligroso de carbono y otros gases contaminantes que nuestros hijos respiran día tras día”.

“California es un modelo. Nuestro plan es descarbonizar nuestra industria de electricidad. Cien por ciento energías limpias, cien por ciento energías renovables, canalizando el poder del sol, también del viento”, agregó De León.

El senador estadounidense agregó: “En mi país está todavía el debate de si existe o no existe el cambio climático. En California creemos en los datos científicos. Eso nos guía para promover y promulgar las políticas públicas que al final de cuentas favorecen la condición humana”.

El senador provincial de California, Kevin de León, insistió en “hacer todo lo posible para reducir el índice alarmante y peligroso de carbono y otros gases contaminantes que nuestros hijos respiran día tras día”. Foto: Marcelo Manera

Tarea para la juventud

Lifschitz, por su parte, dio un discurso con muchos puntos salientes. “Es muy importante que esta tarea la asumamos desde abajo hacia arriba. Desde los Estados locales, desde los Estados subnacionales, desde la sociedad civil, desde las universidades. Y desde la juventud. Porque son las nuevas generaciones que tienen un compromiso más importante con el cuidado del ambiente”, dijo el gobernador ante el público presente.

“Todos los que estamos aquí somos parte de un proceso que está en marcha. Somos parte de un presente que nos interpela como sociedad, sobre las injusticias, las desigualdades, la intolerancia y los efectos graves cada vez mayores del cambio climático”, aseguró el primer mandatario provincial. “Hoy hablar de cambio climático nos convoca a repensar, a replantear las bases del sistema productivo y energético para garantizar el desarrollo sostenible del planeta en el futuro”.

Evitar planteos ultraproductivistas

La agricultura también fue tema en el discurso de Lifschitz: “En nuestra provincia de Santa Fe, la agricultura y la ganadería tienen una importancia estratégica. Hay que tener en cuenta que los grandes beneficios han producido consecuencias negativas que tienen que ver con la degradación de los suelos, con la deforestación de regiones muy amplias de nuestro país, la contaminación con agroquímicos, la pérdida de la biodiversidad y especialmente la emisión de gases de efecto invernadero”.

“El desafío es generar conciencia para dejar atrás el paradigma en el que sólo importa la productividad y la rentabilidad del negocio agropecuario, sin importar la degradación ambiental porque ése es un modelo agotado que nos lleva al colapso. Se puede planificar de manera de poder cumplir con las crecientes demandas de la producción y reducir al mismo tiempo el impacto ambiental asegurando beneficios sociales y ecológicos para los territorios”, agregó.

El gobernador reiteró la intención de evitar planteos ultraproductivistas que sólo miran el aumento de los rendimientos de la actividad agropecuaria.

“El nuevo paradigma implica un rediseño”

Otro de los presentes fue Sergio Elguezábal. El periodista bonaerense, que durante años condujo el programa TN Ecología en ese canal porteño, habló con nuestro medio. Sobre los problemas ambientales, comentó: “El mundo tiene la gran oportunidad de rediseñar todos los sistemas productivos. Porque no están atendiendo en primer lugar, los anhelos y las necesidades de las personas. Y no están concibiendo el planeta como un espacio finito. Es decir, un espacio donde no se puede consumir y producir inacabadamente”.

Consultado por el rol de comunicadores sociales en esta lucha, aseguró: “Es la misión, a mi modo de entender, el nuevo propósito. Tratar de moderar las conversaciones para que haya acción. Lo más rápido posible porque no hay tiempo. Si la temperatura sigue subiendo, y no estamos deteniendo las emisiones ni mucho menos, en 20 ó 30 años habrá millones de personas que van a morir, miles y miles de hectáreas que quedarán inundadas o afectadas por la sequía. Habrá hambre, segregación y los sectores más desprotegidos son los que más van a sufrir”.

¿Y qué debe hacer el ciudadano medio? “Informarse y activar -contestó Elguezábal. Tratar de comprender el nuevo paradigma que implica un rediseño de todo. La educación, el modo en que nos curamos, qué comemos, cómo nos transportamos. Absolutamente todo necesita ser revisado. El ciudadano tiene que entender que la humanidad transita una situación de extrema gravedad y no podemos dejarle a nuestros hijos el planeta hecho pelota”.

Enviada desde Burkina Faso

Una de las presencias destacadas en el encuentro que duró dos días fue la de Abze Djigma, de Burkina Faso. Ella fue la enviada desde la presidencia de ese país y compartió un panel con Verónica Geese. Djigma destacó el rol de los Estados para revertir la situación climatológica y también la de la sociedad civil por su potencial activo en esta problemática.