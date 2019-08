Por falta de fondos, constructoras aseguran que peligran dos mil puestos de trabajo

El bloque oficialista se opone a la propuesta opositora de interpelación

El PJ presentó un proyecto -que no prosperó por ahora- para que el intendente vaya al recinto a una sesión especial y explique por qué no se hizo el evento, y la designación en la Sindicatura Municipal de una ex candidata a la intendencia. El FPCyS, con dudas sobre la legalidad de esa modalidad de convocatoria.