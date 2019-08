Santa Fe será epicentro del segundo encuentro de Orquestas Juveniles

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tendrá lugar del 21 al 24 de agosto en el Club de Campo de UPCN. Incluirá intensas actividades formativas a cargo de profesores del Reino Unido y una serie de conciertos en distintas salas locales. Junto a los locales, participarán alumnos de Santiago del Estero y Rafaela.

El amor por la música será palpable durante cuatro días en el Club de Campo de UPCN. Es que del 21 al 24 de agosto tendrá lugar en ese espacio el Segundo Encuentro de Orquestas Juveniles. Allí, unos 150 músicos de entre 13 y 20 años provenientes de distintos puntos geográficos accederán a jornadas intensivas de capacitación con profesores del Reino Unido. Y serán protagonistas de una serie de conciertos que culminarán con una presentación en La Redonda, con una “megaorquesta” integrada por todos los participantes.

El encuentro está organizado por la Escuela Provincial de Música N° 9901, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura, junto a UPCN Seccional Santa Fe. Los jóvenes que formarán parte de las instancias de formación (que se extenderán entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde) provendrán de la Escuela N°1 “Nicolás Segundo Gennero” de Santiago del Estero, de la Escuela de Música “Remo Pignoni” de Rafaela y de la Escuela de música N° 9901 “Orquesta de Niños y Juvenil” de Santa Fe.

Los docentes que dictarán las clases son Jonathan Burnett y Ana Borzone, quienes ya estuvieron en 2018 en la primera edición del encuentro. Ambos trabajan en Gales en instituciones consagradas al estudio musical de los niños. El sistema que desarrollan se vincula con la educación primaria y posibilita a los alumnos, de acuerdo a sus deseos, proseguir su estudios hasta llegar a institutos del más alto nivel internacional.

El repertorio sobre el cual trabajarán durante los cuatro días de duración del encuentro irá de acuerdo con el nivel que encuentren Burnett y Borzone entre los jóvenes. Para eso, traerán a Santa Fe un abanico de posibilidades, en el cual combinarán obras de corte clásico con música de películas, siempre de características sinfónicas. El director de la Escuela de Música N° 9901, Miguel Ángel Cicazzo contó a El Litoral, desde su rol de organizador, que entre las opciones que desplegarán figuran la suite de las películas inspiradas en la saga literaria de Harry Potter y tramos de la banda sonora de “Piratas del Caribe”.

Balance y expectativas

La primera edición del encuentro se concretó, también en el Club de Campo y con la presencia de los mencionados profesores, en agosto de 2018. Consistió en una prueba piloto que sirvió para verificar el funcionamiento de la metodología de trabajo elegida y por eso se centró unicamente en instrumentos de cuerda. “El resultado musical fue fantástico, los chicos se engancharon muchísimo con el ritmo de trabajo de ellos, que es muy intenso. Al terminar el encuentro me tomé el trabajo de preguntarle a los referentes de cada agrupación como habían sentido los chicos ante este ritmo de trabajo, que me parecía un poco excesivo. Y me respondieron que los chicos aceptaron el desafío de interpretar obras más difíciles que las que están acostumbrados. Y el resultado sonoro fue impresionante”, confió Cicazzo.

Tanto Burnett (que en Reino Unido tiene a su cargo un plantel de 300 profesores) como Borzone quedaron asombrados por el nivel de ejecución de los niños. “Encontraron algunos casos de nivel profesional, lo cual habla muy bien de las escuelas de Argentina. Y algo que también les llamó mucho la atención fue el nivel de entrega de los jóvenes hacia el trabajo que venían a proponer. La concentración y la responsabilidad con el compromiso que habían asumido. Estaban muy contentos”, sintetizó el director de la Escuela 9901.

Conciertos

En relación a la grilla de conciertos programada, la idea es que cada una de las orquestas participantes tenga la posibilidad de realizar su propio concierto en una sala de la ciudad de Santa Fe. En esa línea, el miércoles 21 a las 20 habrá una presentación en la Sede de UPCN (Rivadavia y Tucumán), el jueves 22 a las 20 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457), el viernes 23 nuevamente en el espacio de UPCN y el sábado a las 16.30 tendrá lugar el cierre en La Redonda (Salvador del Carril y Belgrano), bajo la dirección de Jonathan Burnett. En todos los casos, la entrada será libre y gratuita.

Hay mucha expectativa entre los organizadores, a la luz de los resultados obtenidos en los años anteriores. “El trabajo intensivo de este tipo de encuentros motiva a los chicos a seguir estudiando todavía más”, remarcó Cicazzo. También contribuye a que descubran el trabajo de sus pares de otros lugares del país, intercambien materiales de estudio y analicen otros enfoques para cada instrumento. “Estos jóvenes son los futuros profesionales de distintas orquestas del país, así que es importante que es muy importante que se conozcan”, finalizó el referente de la organización del encuentro.