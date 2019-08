https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Malcorra y Triverio se destacan en el fútbol azteca Dos ex Unión queman redes en México

Ignacio Malcorra anotó un tanto para Pumas UNAM, que se impuso como local por 2 a 0 ante Veracruz, por la quinta fecha de la Liga mexicana de fútbol que se jugó en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, en la que también anotaron sus compatriotas Mauro Quiroga, Maximiliano Salas y Enrique Triverio.





El gol del delantero ex unión de Santa Fe y Aldosivi, de 32 años, lo marcó a los 19 minutos de la segunda etapa, tanto que fue el que abrió el marcador para el plantel universitario y lo completó el defensor colombiano Jeison Angulo, a los 23 minutos de la parte final.

Golazo de Malcorra de tiro libre





El resultado catapultó a Pumas a la quinta colocación del torneo azteca, con la suma de 9 puntos, que también contó en su formación inicial con el zaguero argentino Nicolás Freire, ex Argentinos Juniors y Liga de Quito.



También en el plantel de Veracruz estuvieron en el campo los delanteros albicelestes Cristian Menéndez, ex Lanús y Emelec de Ecuador, y Daniel Villalba, ex River Plate y Argentinos Juniors.





Por su parte Necaxa venció como local a uno de los punteros, Santos Laguna, por 3 a 0 con dos goles del argentino ex All Boys, Maximiliano Salas, y el restante de su compatriota Mauro Quiroga, ex Atlético Rafaela, Argentinos Juniors y San Martín, de Tucumán.





Mientras que a última hora y como visitante, Querétaro superó a FC Juárez por 2 a 0 con un gol del argentino ex Unión de Santa Fe y Racing Club, Enrique Triverio, y del colombiano Ayron Del Valle, para trepar a la cima de las posiciones junto al América.





Principales posiciones: Querétaro y América, 13 puntos; Santos laguna, 12; Tigres UANL, 10; Pumas UNAM, Monterrey y Atlas, 9; Cruz Azul, 8; León, Guadalajara, Necaxa y Tijuana, 7.

Con información de Télam