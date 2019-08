https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los jubilados están afuera de los paliativos anticrisis, los gobernadores reclaman porque la baja impositiva reduce sus recursos y los mercados miran con atención al FMI, que debería desembolsar U$ S 5400 millones en setiembre.

El presidente recibe a su nuevo ministro Macri y Lacunza analizan los pasos tras el "feriado largo"

La población (léase electores) pide más paliativos, en especial para los jubilados, que quedaron afuera de las medidas extraordinarias tras la crisis poselectoral. Los gobernadores reclaman por los $ 54 mil millones que cuestan por ahora esas medidas y afectan en parte sus ingresos de coparticipación. Y los mercados temen que el FMI no desembolse los U$ S 5.400 millones previstos para setiembre.



Mauricio Macri analizaba este mediodía con Hernán Lacunza los pasos a seguir. El flamante ministro de Hacienda estudia algo que al jefe de Estado no le simpatiza: aumentar las retenciones al campo. Algo que ya intentó Nicolás Dujovne sin éxito antes de irse; algo que el presidente no quiere hacer a pesar del margen que los efectos de la nueva devaluación le dan.



¿Viene la misión del FMI? Desde Washington aún no hay señales claras de que eso suceda, aunque tampoco está suspendido el viaje. Tanto en la capital norteamericana como en la Casa Rosada se da por descontado que las metas fiscales e inflacionarias comprometidas en el acuerdo, no se van a cumplir.



Y la pregunta que sobreviene a esa evidencia es, si en tales condiciones, el Fondo desembolsará en setiembre los dólares comprometidos. Los mercados financieros descuentan que habrá un “warning”, una amonestación. pero que la plata llegará, porque de otra manera el propio FMI comprometerá más su delicada situación en la Argentina, que representa mas de la mitad de la cartera prestada por el organismo en todo el mundo.



Otro interrogante sobre la mesa del encuentro entre el presidente y su nuevo ministro es el del financiamiento de las medidas anunciadas para paliar la crisis. Iva y Ganancias son impuestos coparticipables; los descuentos del gravamen al consumo en la canasta básica y la suba del mínimo no imponible eran reclamos a toda voz del peronismo parlamentario en la oposición. Pero ahora que el PJ siente la inminencia de su regreso al poder, la razonabilidad administrativa relega al mentiroso facilismo populista.



Los gobernadores del PJ van al CFI el miércoles; las provincias petroleras amenazan con llegar a la Corte para reclamar por el “costo de un barril nacional”, otro de los reclamos que hacía el PJ cuando era sólo oposición. Las tarifas congeladas son ahora un problema financiero también para el peronismo.



¿Con qué se puede pagar a los jubilados alguna mejora? Un bono, adelanto del aumento de setiembre, fondos extraordinarios. Una vez más la cuestión es de dónde sale la plata; la necesidad de los mayores no se discute, pero el financiamiento sin recursos genuinos implica emitir (más inflación) o recortar a otros, y una vez más Provincias y Nación, oficialistas y opositores, entran en tensión.



Alberto Fernández pidió cuidar las reservas y uno de sus economistas, Emmanuel Alvarez Agis, habló bien de Guido Sandleris en Wall Street. La estrategia de “respetar” al Banco Central es parte del manejo de “recambio de imagen” del kirchnerismo. Pero cuidar demasiado los dólares es dejar subir la divisa y alimentar más la inflación. La política busca anclajes elementales; la semana de los mercados y los actores socieconómicos comienza en la mañana de este martes.



Más largo en el tiempo, las promesas del Alberto Fernández sobre gastar menos en Leliq y más en los abuelos -si llega al gobierno- es toda una conmemoración al riojano Erman González. El vuelo de un avión de Aerolíneas con plata y destino desconocidos quedó revelado: era dinero físico parta el Tesoro Regional en Paraná. Los bancos, por estas horas, necesitan dinero físico para los que no renuevan plazos fijos.

Peña se queda



Mauricio Macri recibió el sábado, también en su quinta privada de Los Abrojos, a Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. El ala política del gobierno -incluido Miguel Pichetto- pidió la renuncia del jefe de Gabinete, pero el presidente volvió a ratificarlo a pesar del fracaso de la estrategia electoral, atribuida tanto a Peña como a Jaime Durán Barba.



No fueron pocos los rumores para reemplazar a Peña por Rogelio Frigerio o Pichetto. Pero el jefe de Gabinete es un “alter ego” del propio Macri desde el inicio de su gestión, y seguirá al frente de la campaña por la reelección por decisión del propio jefe de Estado.





“No se descarrila”



“Siempre existe la posibilidad de que se suspendan los desembolsos del FMI, pero no creo se corte en este momento. La magnitud de las últimas medidas económicas no es tan grande como para hacer descarrilar el acuerdo”, señaló Claudio Loser, ex director del Departamento Occidental de del organismo.



Según Loser, “la renuncia de Dujovne genera mayores incertidumbres en la relación con el FMI”. “Y no creo que el cambio de Dujovne por (Hernán) Lacunza sea el más afortunado”, enfatizó. El economista expresó además que en un eventual Gobierno de Alberto Fernández, “no va a haber una relación de amor con el Fondo Monetario, pero sí puede haber una relación muy razonable”.



Contingencia



Juan Carlos De Pablo consideró que las medidas económicas del gobierno pueden ayudar a contemplar “muy parcialmente” el impacto de la devaluación solo hasta diciembre, y que no ayudarían al Presidente a mejorar su intención de votos hacia las elecciones generales del 27 de octubre.



El economista dijo el principal consejo que le daría a Alberto Fernández es que se junte con economistas de su confianza y les pida que mientras él está en campaña, ellos trabajen en un plan de contingencia. “La agenda de trabajo es muy complicada para el próximo gobierno”. “La gran discusión del FMI no es renegociar lo que ya nos prestaron sino ver si nos van a seguir prestando y a qué velocidad. Alberto Fernández va a tener que tener una buena afirmación para que el FMI nos preste más plata”, dijo De Pablo.