Colón empieza a mirar su rival de semifinales

Lunes 19.08.2019

Este martes, a las 21.30, se cruzan en Belo Horizonte el Atlético Mineiro de Brasil y La Equidad de Colombia. Se juega en el estadio Independencia y no en el Mineirao.

Con Colón —único representante argentino— y el Independiente del Valle ecuatoriano instalados ya en semifinales, el colombiano La Equidad y los brasileños Atlético Mineiro, Corinthians y Fluminense saldrán mañana martes 20 y el jueves 22 de agosto a definir su destino en la Copa Sudamericana 2019.

Con Colón —único representante argentino— y el Independiente del Valle ecuatoriano instalados ya en semifinales, el colombiano La Equidad y los brasileños Atlético Mineiro, Corinthians y Fluminense saldrán mañana martes 20 y el jueves 22 de agosto a definir su destino en la Copa Sudamericana 2019.

Los dos partidos de esta semana se jugarán en Brasil ya que el onceno de Bogotá comenzará de visitante el choque de ida. Este martes en el estadio Independencia de Belo Horizonte el Atlético Mineiro recibirá a La Equidad.

El ganador de esta eliminatoria se las verá con Colón, que sacó del torneo al venezolano Zulia en el Cementerio de los Elefantes y quedó como el único representante argentino en el torneo.

En el campeonato brasileño el Mineiro es cuarto con 27 puntos, a cinco del líder Santos. El sábado cayó por 1-0 en su visita al Athletico Paranaense, octavo con 22 enteros.

La Equidad, en cambio, pasa por un mal momento en la liga colombiana. Es penúltimo entre 20 equipos y tiene cuatro puntos producto de un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Este sábado siguió con su mala racha al perder por 3-2 con el Millonarios, provisional líder con 13 enteros.

El partido de este martes, a las 21.30, se jugará en el estadio Raimundo Sampaio más conocido como Estadio Independencia, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais en Brasil.

Este recinto fue inaugurado en 1950 para ser una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 celebrada en Brasil. Inicialmente, su capacidad era de 30.000 personas, pero después de la reconstrucción entre 2010 y 2012, la capacidad se redujo a aproximadamente 23.000 personas.

En un principio el estadio perteneció al desaparecido Sete de Setembro Futebol Clube, por lo que el estadio se llama Independencia (el 7 de septiembre, es el día de la Independencia de Brasil). El estadio actualmente es propiedad del América Futebol Clube, pero ha sido arrendado al gobierno del estado de Minas Gerais durante 20 años, como contrapartida a la inyección de recursos públicos para demoler el antiguo estadio y construir el nuevo.

El Estadio Independencia es el segundo estadio más importante de Belo Horizonte, solo por detrás del Estadio Mineirao, que tiene una capacidad final de 62.000 lugares; es decir el triple del reducto de mañana a la noche. Su nombre formal honra a Raimundo Sampaio, ex presidente del club Sete de Setembro. América y el Atlético Mineiro juegan sus partidos en casa allí.

La revancha el 27

Para conocer su rival de semifinales, Colón deberá esperar lo que pase el martes 27 de agosto, también a las 21.30, cuando La Equidad reciba al Mineiro de Brasil en la siempre fría Bogotá.

En principio, más allá que La Equidad tiene su propio estadio (tiene capacidad para 8.000 espectadores), la revancha del martes 27 se jugará en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá, más conocido como “El Campin”, donde muchas veces jugó de local la Selección Colombia.

Corinthians-Flu: jueves

Y el jueves en Sao Paulo, el Corinthians jugará el duelo brasileño ante el Fluminense. Ambos viven realidades diferentes en el Brasileirao.

Corinthians es quinto con 27 unidades tras su victoria de este sábado por 2-0 ante Botafogo, mientras que el Flu —sin contar el partido de este domingo ante el CSA, Centro Sportivo Alagoano— ocupa la decimosexta posición con 12 puntos, lejos de los puestos de vanguardia.

El equipo que supere esta fase se las verá en semifinales con el Independiente del Valle ecuatoriano, que sacó del camino a un Rey de Copas, el Independiente argentino, y que por primera vez llega a esta instancia en el certamen. Además, el conjunto ecuatoriano acumula cinco partidos sin recibir gol en casa en la Copa Sudamericana.

¿Un conejo de la galera?

Como se sabe, Colón tiene tiempo hasta el 30 de agosto para poder inscribir un futbolista más en su plantel. Incluso, lo puede anotar y tomarse cinco días extras para arreglar formalmente el fichaje.

Desde siempre se dijo que lo que quiere Pablo Lavallén es un “9” y en ese sentido se empezó a mover la dirigencia sabalera. Ahora, el nombre que suena es el de Jorge Benítez, atacante que milita en el Cerro Porteño de Asunción del Paraguay.

El apodado “Conejo” es uno de los “9” de Cerro Porteño, el equipo de Miguel Angel Russo que cruzará el jueves contra el River de Gallardo por la Copa Libertadores de América.

En el fútbol de Paraguay hizo 13 goles en 33 partidos de la última temporada, mientras que a lo largo de su carrera tiene 90 tantos en 253 encuentros.

“Por ahora no tiene chances en Cerro Porteño, porque los dos delanteros de Russo son Joaquín Larrivey y Nelson Haedo. Entonces, casi siempre va al banco. No tiene continuidad con Miguel Angel Russo, por lo que no habría inconvenientes en salir a préstamo para Colón”, afirman los medios paraguayos.

Más allá de su presente en Paraguay, el fichaje de “Conejo” es de Rayados de Monterrey, club que lo compró en 2017. Jugó, además, en Guaraní, Rubio Ñu, Olimpiacos de Grecia y Cruz Azul de México