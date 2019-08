https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Torneo Los Abrojos

Macri descansa y disfruta el fútbol con sus amigos

Mientras que en alguna sala de la quinta Los Abrojos Mauricio Macri recibe al flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en los jardines del histórico predio de la familia presidencial está todo listo para un picado de fútbol. ¿Jugará el Presidente? No está previsto, ya que hoy a su equipo le tocaría fecha libre en el "Nuevo torneo Los Abrojos", una competencia para mayores de 42 años y en la que los participantes no son siempre amigos de los dueños de casa.

Desde la mañana, en la quinta donde suele descansar el Presidente se lleva a cabo la primera reunión cara a cara entre Lacunza y la cúpula del gabinete. El flamante ministro jurará mañana, a las 8.30, y evalúa con Macri una serie de posibles medidas. Asisten, además, el jefe de gabinete, Marcos Peña; el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Tenés que leer Lacunza tras la reunión con Macri: "Me transmitió las prioridades de la gestión" Por algún ventanal, los funcionarios podrían pispear lo que sucede en algunas de las dos canchas de fútbol 11 que hay en el predio. El torneo se juega desde los 80, participan ocho equipos, pero hoy no le toca al del Presidente, según comentaron fuentes oficiales. Los Juanes, el equipo de Macri, está cuarto en la tabla de posiciones con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrota. Lidera la tabla Liverpool, con nueve unidades sobre 12 posibles. En el equipo de Macri suele destacarse Sebastián Neuspiller, actual titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud. Foto: Twitter Por razones de seguridad, a los participantes del campeonato no se les permite ir acompañados. El acceso es solo exclusivo para los jugadores que están previamente registrados. Y también, claro, para los funcionarios que fueron convocados de urgencia un feriado para definir los próximos pasos de la agenda oficial y las nuevas medidas económicas. Foto: Twitter Con información de La Nación