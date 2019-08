https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.08.2019 - Última actualización - 17:02

16:58

El adolescente nació en la ciudad texana de San Antonio y es fanático de los Spurs. Según contó, el basquetbolista argentino fue "una gran influencia por sus ideas, sus motivaciones y su profesionalismo".

En una entrevista El cantante Austin Mahone dijo que Manu Ginóbili fue una gran influencia El adolescente nació en la ciudad texana de San Antonio y es fanático de los Spurs. Según contó, el basquetbolista argentino fue "una gran influencia por sus ideas, sus motivaciones y su profesionalismo". El adolescente nació en la ciudad texana de San Antonio y es fanático de los Spurs. Según contó, el basquetbolista argentino fue "una gran influencia por sus ideas, sus motivaciones y su profesionalismo".

El cantante adolescente estadounidense Austin Mahone mencionó al basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili como "una gran inspiración" para avanzar en su carrera como músico.

Mahone nació en la ciudad texana de San Antonio, es fanático de los Spurs, el equipo de básquetbol de la NBA donde Ginóbili se consagró y mencionó al argentino como "una gran influencia por sus ideas, sus motivaciones y su profesionalismo".

A mediados de 2010, Mahone comenzó a publicar a través de YouTube sus propias versiones de canciones de cantantes como Justin Bieber y Jason Mraz.

En 2011, sus videos ganaron popularidad por lo que su madre lo ayudó a conseguir un contrato discográfico, el cual firmó en agosto de 2012 con Universal Music Group.

El debut de Mahone vino con la canción "11:11", sencillo lanzado el 14 de febrero de 2012 y luego publico "Say You're Just a Friend”, con la participación de Flo Rida.

A principios de 2014, Mahone lanzó "Mmm Yeah", una colaboración con Pitbull, como primer sencillo de lo que sería su próximo disco y un par de semanas después publicó su segundo EP "The Secret".

En el 2015 publicó la canción "Lovin so hard" junto a la cantante pop de ascendencia latina Becky G, que fue su novia durante seis meses y que hoy es una de las figuras de la música latina.

Luego renovó su agenda sentimental al ponerse de novio con la exuberante cubana Camila Cabello.



Este año publicó las canciones "Why Don't We", "Anxious" y "Dancing with Nobody" que resultaron muy exitosas.

En una charla con Télam, el texano charló sobre su carrera y su admiración por Ginóbili:

-¿Qué era lo que se escuchabas en Texas además de música country? ¿Se escuchaba Tex-Mex o música mexicana? ¿Qué artistas del country te marcaron?

- Diría que George Strait, Johnny Cash, T Pain realmente me influenció y también Ne-Yo y Usher.

- ¿Ne-Yo y Usher fueron los cambiaron tu playlist para que aparezca más R&B que country?

- Esos artistas fueron definitivamente los pioneros para mí. Me influenciaron en mi sonido y el sonido que quería hacer. ¿Conocen a Manu Ginóbili? Es uno de mis basquetbolistas favoritos. Jugó en San Antonio Spurs, la ciudad de la que soy, y realmente me influenció también. He leído muchos de los reportajes que concedió y alguno de los libros que publicaron sobre Manu y lo admiro, es un ejemplo de lucha, superación y profesionalismo.

- ¿De qué querías hablar en estos singles que venías sacando? ¿Y en el nuevo material qué tipo de letras querés incluir?

- Creo que el tema de todas mis canciones es dejar fluir, divertirse y no pensar tanto las cosas. Disfrutar el momento y las personas con las que estás.

- ¿Las redes sociales eran parte de tu vida cuando creciste o a partir del deporte y la música comprendiste que las tenías que aprovechar? ¿Estás pendiente o trabajás con algún community manager?

- Yo manejo todas mis redes sociales desde el primer día. Definitivamente es algo que tenés que usar y estar interiorizado. Es la manera perfecta de dar a conocer a mis fans lo que viene y lo que hago, pero tenés que aprender a usarlas porque mi generación está todo el día con eso. Hay que saber cuando desconectarse y disfrutar lo que pasa a tu alrededor.

- Con materia de shows y de giras, ¿con quién estuviste actuando? ¿Solo o con otros artistas? ¿Cómo fue sentirse frente a la primera gran cantidad de público?

- Me encanta estar de gira. Mi primer tour fue en 2013 junto a Taylor Swift y fue un gran empujón para pasar de 500 o mil personas a shows de 60 mil personas. Está muy bueno, es el sueño que tengo desde que tengo 16 años. Esa energía me ayudó a darme cuenta que esto me encanta y que quiero ser la cabeza de cartel. Estoy trabajando duro para irme de gira solo el año que viene y llegar a países y ciudades a las que nunca fui y volver donde ya estuve.