Noche de tensión en el Súper Bailando

Tres parejas se presentaron en la pista de ShowMatch. Con una coreografía que terminó con un jugado beso, Lourdes Sánchez y Fede Bal se llevaron el puntaje más alto del ritmo. Además, Leticia Brédice caracterizó a Cristina Fernández de Kirchner.

El beso inesperado

Federico Bal y Lourdes Sánchez salieron a la pista para hacer una coreografía de “Ya me enteré”, de La Konga, que finalizó con un sorpresivo y ardiente beso. “Bailaron muy bien, a mí me encantó. El beso fue el broche de oro, pero me da ‘deja vu’ de lo que pasó con Laurita (Fernández)”, opinó Ángel De Brito (10) en la ronda de devoluciones. “¿Quién fue el de la idea del beso?”, quiso saber Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). Y agregó: “De besito no tuvo nada, fue un chupón. Fue una sorpresa total. La veo a Lourdes encendida. Me gustó”. Florencia Peña (9) remarcó: “Me gusta esta versión hot de Lourdes. Disfrutalo sin culpas, porque tenés una energía sexual importante. Me encantó”. Marcelo Polino (5) pidió el BAR y sostuvo: “¡Qué manía tenés de besar a la mujer de los productores! Estuvo bueno, aunque para mí faltó un poco de calentura”. A su turno, Flavio Mendoza observó: “En el beso también hubo una mordida. La coreo fue re prolija, así que punto para arriba”. Laura Fidalgo vio una actuación “muy dinámica” y también subió la nota, al igual que Aníbal Pachano, quien destacó: “Lourdes está bailando cada vez mejor”. Total: 27 puntos.

El show de Brédice



Caracterizada como Cristina Fernández de Kirchner, Leticia Brédice realizó junto a Fernando Bertona una performance de “Quién se ha tomado todo el vino”, de La Mona Jiménez. De Brito (5) fue el primero en dar su devolución: “Me encanta lo que aporta al show Leticia. La coreo estuvo buena. La pasé bien”. Pampita (voto secreto) comentó: “Muy buena previa. Leticia se está divirtiendo, además de bailar. Se nota la mejoría”. Flor (7) afirmó: “Me encanta la locura que tenés, Leticia. Y estás bailando mucho más. Son geniales. Me gustó”. Polino (4) hizo un nuevo pedido de BAR y le recomendó a Leticia que se arme un libreto para que salga mejor la previa. “Van por buen camino”, apoyó. Para Flavio, fue la gala en la que Leticia más bailó, por lo que subió la nota. Laura valoró el humor a pesar de la falta de técnica, pero mantuvo el puntaje. Y Pachano completó: “Brédice bailó mucho mejor, pero todavía falta. Mantengo la nota”. Total: 17 puntos.



En nombre de Silvina



En tercer turno, Vanina Escudero reemplazó a su hermana Silvina, lesionada, y bailó con Jonathan Lazarte el tema “Llegó tu papi”, de Sabroso. “Estoy súper feliz de volver a esta pista, aunque me hubiese gustado que fuera de otra manera y que Silvina no pasara lo que pasó. Pero creo que soy la apropiada para reemplazarla”, dijo en la previa Vanina. Luego, De Brito (7) le dio la bienvenida: “Bailás muy bien, aunque me hubiera gustado un poco más de cuarteto”. Pampita (voto secreto) destacó: “Sos una gran bailarina. Los dos trucos salieron limpios. Faltó un poco de fuerza, pero de todas maneras fue un placer verlos”. Flor (8) aseguró: “Tu hermana tiene el mejor reemplazo porque estás defendiendo su lugar con amor. Sos una bailarina exquisita, me encantó”. Por último, Polino (5) cerró: “Me gustó. Divertite acá, Vanina”. Total: 20 puntos.

