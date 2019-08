Un hincha de Colón venezolano quiere cumplir su sueño de conocer el "Cementerio de Elefantes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Conoció al equipo contra el Zamora en el 2018 y desde ese momento es un hincha incondicional. Este año visitó al plantel en Maracaibo, frente al Zulia, y ahora sueña con viajar a Santa Fe.

Lo separan 7257 kilómetros de Santa Fe, pero su amor por Colón es tan genuino como el de cualquier hincha. Él es Juan Carlos Ángel, conocido como “Perry Zamorano” un joven venezolano de 27 años que conoció al club Sabalero en el 2018 y no pudo dejar de alentar al equipo. Tiene un sueño: Venir a Santa Fe y conocer el “Cementerio de Elefantes”.

En su ciudad Barinas, Juan es Licenciado en Sociología y se dedica a la docencia infantil, trabajando con niños de bajos recursos, especialmente en periodos de vacaciones de escuela.

Su historia con Colón

Era un día normal de Juan Carlos en su ciudad Barinas (Venezuela) cuando de pronto se encontró con un puñado de hinchas de Colón que habían viajado más de 7000 kilómetros para ver a su equipo jugar contra el Zamora, en la Copa Sudamericana del 2018. Él, hincha del equipo venezolano, decidió compartir un momento con los santafesinos y quedó enamorado de todo lo relacionado con Colón.

En diálogo con El Litoral, Juan contó: “Conozco a Colón desde hace mucho pero previo al partido con Zamora lo terminé de conocer y le agarré cariño. Me encantó por los hinchas, por lo que compartí con ellos, por el club y por los santafesinos en general”.

Luego de que el equipo, dirigido en aquel entonces por Domínguez, pasó de ronda en la copa, Juan Carlos Ángel decidió dedicarle gran parte de su fanatismo al conjunto rojinegro: “Sigo desde el 2018 toda la actuación del equipo, tanto en la Superliga como en las dos Sudamericanas. Estuve muy atento a los cambios del DT y a los nuevos jugadores. Veo lo partidos a través de internet, con las señales online de los canales que transmiten el fútbol argentino y la Copa Sudamericana”.

Un día con el plantel

Por otra parte, en la nueva visita de Colón a Venezuela para enfrentar al Zulia, Juan Carlos tuvo la posibilidad de conocer al plantel y recibió varios regalos: “Ahorré y fui hasta Maracaibo para ver a Colón contra Zulia, me hospedé en el mismo hotel del equipo, los acompañé en su estadía e hice amistad con varios jugadores, entre ellos el Pulga Rodríguez, Fritzler, Celis y Morelo. Los dirigentes me regalaron una camiseta y Morelo me dio otra prenda de ropa”.

Juan Ángel junto a varios jugadores de Colón en Maracaibo. Foto: Gentileza

La colecta

Luego de la popularidad que tuvo Juan Carlos Ángel con los hinchas Sabaleros, se comenzó una colecta en Santa Fe para pagarle el pasaje desde Venezuela: “Hablé con varios amigos santafesinos y me dijeron que intentarán juntar el dinero para pagarme el pasaje y que me hospedarán en sus hogares”. Al respecto, una persona de confianza de Juan abrió una cuenta bancaria destinada al caso. “Donando el valor de una cerveza, ya contribuimos a la causa” es el lema de la colecta. A pesar de que no hay una fecha de viaje estipulada, quieren llegar a juntar los fondos para el partido de ida por las semifinales de Copa Sudamericana, que se jugaría en septiembre.

Los datos para donar son: Banco Hipotecario – CBU: 0340106008106017956005 – CA$ 106-106017956-000 – CUIL: 27957770849 – ALIAS: CORDON.MOZO.ESCUDO

Repito, agradezco por la bonita experiencia, quede encantado con los hinchas de #Colon y quiero que sepan que aquí en Venezuela quedó un hincha más del MAS GRANDE de Santa Fe, del negro, espero cumplir ese nuevo sueño que me nació hace semanas de ir al cementerio de los elefantes — Juan Angel🇻🇪 (@ElPerryZamorano) March 7, 2018

Mal resultado, un calor de casi 40° Grados, un árbitro ladrón, una expulsión muy cara de verga, pero si, dejé la vida en la grada, un sueño nuevamente logrado, gracias negrito querido por todo lo que distes en Maracaibo ahora a reventar el Cementerio de los elefantes pic.twitter.com/np1HVUXDoR — Juan Angel🇻🇪 (@ElPerryZamorano) August 9, 2019