Martes 20.08.2019

12:19

Volvería Acevedo a la titularidad ¿Tres cambios para enfrentar a Lanús?

Pensando en el partido ante Lanús y luego del flojo trabajo que tuvo el equipo en la tarde de sábado en el Parque Independencia, el técnico estaría pensando seriamente en retocar el equipo. Ya lo dijo el sábado en el vestuario del Coloso y lo comienza a definir en los entrenamientos de esta semana.

¿Cuáles serían esos retoques?, la inclusión de Acevedo en la mitad de la cancha, como titular, en reemplazo del uruguayo Méndez; la posibilidad de darle la chance a Federico Milo para que juegue por afuera en lugar de Ríos (que no se lo vio cómodo en esa posición por izquierda) y Nicolás Mazzola arriba para acompañar a Walter Bou, entrando en reemplazo de Cuadra.

Con este panorama y asumiendo que faltan varios días para el partido, una probable formación sería con Moyano; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Corvalán; Bonifacio, Acevedo, Elías y Milo; Bou y Mazzola.

Una de las cuestiones a esperar es la evolución que vaya teniendo Juan Ignacio Cavallaro, quien por ahora no está para que el técnico lo vea con posibilidades de ser tenido en cuenta desde el arranque de un partido. Quizás sea el momento, como pasó el otro día con Alvarez y con Mazzola, para que vaya al banco de relevos.

El reemplazo de Carabajal

Salvo Cavallaro, que todavía no está en las mejores condiciones físicas y futbolísticas para arrancar, los otros volantes que tiene Madelón en el plantel no reúnen las mismas características que Carabajal.

En Rosario, el técnico apostó a Lucas Ríos, quien se siente más cómodo jugando por derecha o como doble cinco. Después, tiene dos alternativas diferentes: Milo y Brian Alvarez. En el caso del ex jugador de Arsenal y San Martín de San Juan (que sería el elegido), es más defensivo aunque ha jugado bastante como carrilero; Brian Alvarez no pudo demostrar sus condiciones en Unión, ya que cuando el técnico lo tenía apuntado para jugar, se lesionó en aquél encuentro del verano, en Mar del Plata, ante Boca. Desde allí, no se recuperó y recién ahora está volviendo al ruedo.