Beto Alonso, sin filtro, cargó contra De Rossi

Martes 20.08.2019

15:33

El ídolo millonario, picante como siempre, le pegó duro al refuerzo italiano de Boca: "No aprendió nada durante sus años de fútbol".

A Beto Alonso le preguntaron por Daniele De Rossi y, sin pelos en la lengua, no dudó en criticarlo: "No aprendió nada durante sus años de fútbol. Me dijeron que fue campeón en 2006. Fijate el defecto que tiene, todos los tiros va al piso".

Además explicó que un cinco no puede ir a los pies en todas las jugadas, porque si 'pierde', lo gambetean y no logra recuperarse más, en diálogo con Radio Coperativa. "Yo no sé como los compañeros que tienen más edad no le dicen "bajá la mano". Levanta la mano para la tribuna, es un tribunero. Para eso, sigue jugando uno y le explica a este muchacho. Yo no sé como Tevez no le dice que baje la mano", aseguró el Beto. Igualmente también resaltó lo que para Alonso es la mejor virtud del italiano: correr bien la cancha.

Sobre el superclásico que se aproxima el 1° de septiembre en el Monumental dijo que le gustaría que Daniele sea titular. "No quiero avivar giles. Eso lo quiero marcar. Viene cualquiera y encima habla. ¿Este no fue el que dijo que a River no lo conocía nadie? ¿No vio lo que pasó en el Santiago Bernabéu?", chicaneó.

También fue determinante con el equipo de Gallardo: "River hoy te mata". Sobre la goleada ante Racing aseguró no haber entendido el esquema de la Academia y destacó que el Millonario no tiene una sola figura, el técnico evalúa quién está mejor para cada partido.

