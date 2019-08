Italia: renunció el Primer Ministro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, asegura que el trabajo de su Gobierno "termina aquí", debido a las disputas con el viceprimer ministro y líder de extrema derecha Matteo Salvini.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmó que presentará su dimisión hoy ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, tras la crisis de Gobierno abierta en el país entre el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga.

"La crisis en curso socava la acción de este Gobierno que se detiene aquí (...) Aprovecho para comunicar que presentaré mi dimisión como jefe de Gobierno ante el presidente de la República", dijo Conte, en una intervención en el Senado, después de que el líder de la Liga, ministro del Interior italiano y vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentara una moción de censura en su contra.

Conte dirigió contra Salvini un discurso muy duro, en el que le acusó de oportunismo y de "irresponsabilidad institucional", al haber desatado una crisis "que ha llevado al país a una espiral de incertidumbre política y financiera".

Alusión al fascismo

Italia "no necesita gente que pide plenos poderes sino líderes con sentido de responsabilidad y de las instituciones", afirmó Conte al hacer una referencia a los plenos poderes pedidos por Benito Mussolini en 1922 y que terminaron en el fascismo.

Al aliado de gobierno por 14 meses, a quien llamó en varios ocasiones, "querido Matteo", lo acusó de haber remado siempre en contra del gobierno pactado entre la Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas.

"En muchas ocasiones invadió el campo de otros ministros, los criticó y quebró la unión del equipo de gobierno", resumió el primer ministro tras anunciar que "este gobierno hasta aquí llegó".

Las interrupciones de Salvini

El complicado acuerdo entre la Liga y el M5E se quebró definitivamente después de la crisis desencadenada el 8 de agosto por Salvini, al pedir elecciones anticipadas. "La crisis no se reglamentan en las plazas sino en el Parlamento, según muestro sistema político", explicó Conte.

Por su parte Salvini, con el cargo también de ministro del Interior, respondió con un discurso con tono de propaganda, desde los escaños de su partido y en varias ocasiones interrumpido.

"No me arrepiento de nada", dijo, tras gritar que representa a "un pueblo soberano", que "no teme nada", "libre", suscitando la ira de buena parte de los senadores.

"Hace semanas, creo meses, que ya pensaban en cambiar alianza", acusó Salvini, al denunciar la posibilidad de que nazca un nuevo gobierno con otra coalición de la que formaría parte el M5E, vencedor de las elecciones del 2018 con el 32% y el Partido Democrático centro-izquierda), segundo con el 18%.

