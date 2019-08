https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 20.08.2019

16:21

Buen comienzo de Lacunza El dólar retrocedió a $ 57,39

El flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza pudo sortear hoy con éxito el primer test del mercado. Sus declaraciones previas a la apertura de la rueda, en las que aseveró que el tipo de cambio "está por encima del equilibrio", sumado a las ventas de reservas del Banco Central por u$s 112 millones, permitieron estabilizar la cotización del dólar, que cedió 73 centavos a $ 57,39 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito.



En el Banco Nación la moneda de EEUU cerró estable a $ 57 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $ 56,95.



En tanto, la caída del billete minorista se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 25 centavos a $ 54,75.



Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones afirmó que "la reacción del mercado fue bastante más positiva de lo que se podría haber esperado tras el desplome de ayer en Wall Street".







En ese sentido, destacó la determinación de Lacunza de asegurar el equilibrio fiscal, "dando un guiño al FMI para garantizar el desembolso de u$s 5.400 millones" y ponderó de manera positiva el mensaje que diera temprano el titular del BCRA, Guido Sandleris, acerca de "reducir la volatilidad del tipo de cambio".



Cabe destacar que el reemplazante de Nicolás Dujovne afirmó previo a la apertura del mercado que buscará “garantizar la estabilidad del tipo de cambio”.



En sus primeras palabras dejó una definición clave de cara a los inversores al afirmar que el Banco Central tendrá como objetivo sostener el tipo de cambio en una banda virtual de $ 57 a $ 62.



Aseguró que “no hace falta un tipo de cambio más alto” y que “la volatilidad repercute en el ciudadano de a pie”. “Tenemos razones suficientes para creer que después de la escalada el tipo de cambio está por encima del punto de equilibrio”, agregó.



A su turno, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró minutos más tarde que el sistema financiero argentino “está muy sólido y líquido” y remarcó que la entidad intervendrá en caso de que el tipo de cambio no tenga “fundamentos” para subir.



“El tipo de cambio está en niveles competitivos y nos permite estar más confiados a la hora de intervenir en el mercado cambiario. El Banco Central tiene las herramientas necesarias para moderar la volatilidad de las variables de nuestra economía”, enfatizó el economista en conferencia de prensa, poco después de la jura y el primer discurso de Hernán Lacunza.

Para ampliar la oferta el BCRA efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas por un total de u$s60 millones. En la primera, el precio promedio adjudicado se ubicó en $ 55,5454, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 55,50. Mientras que en la segunda, el El precio promedio fue $ 54,6372, y el mínimo $ 54,60.



Dólar en el mundo



La mayoría de las monedas de la región se recuperaban el martes a la espera en la semana de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos y del inicio de una cita de banqueros centrales en Jackson Hole en la que buscarán pistas sobre la política monetaria.



"Las minutas de la Fed y la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole podrían no convencer al mercado de que la Fed seguirá bajando tasas", dijo Alfonso Esparza, analista senior de OANDA.



En ese marco, el peso mexicano se apreciaba un 0,6%; mientras que el real brasileño subía en torno a un 0,9%.



El peso chileno, cotizaba con un alza en torno al 0,5%, impulsado por un aumento en la oferta de dólares por toma de ganancias tras la escalada que tuvo en la víspera el tipo de cambio.



Por su parte el peso colombiano se apreciaba un 0,7%, después de permanecer el mercado cerrado el lunes por feriado, en una plaza cautelosa y a la espera de posibles medidas de estímulo monetario en busca de frenar una desaceleración económica mundial.



La moneda peruana avanzaba un 0,24% frente al dólar; mientras que el referente de la bolsa caía un 0,12% ante la baja de algunos papeles mineros.



El índice dólar, que compara al billete verde con seis destacadas monedas, operaba estable a 98,375, tras haber tocado antes un máximo de dos semanas y media, a 98,40. A comienzos de mes alcanzó su cota más elevada del año, a 98,932.



Tasa de Leliq casi estable



La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria, fue 74,964% y el monto total adjudicado fue de $ 144.926 millones.



El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto adjudicado de $ 80.161 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 74,963%, siendo la mínima de 74,854% y la máxima de 75%.



La autoridad monetaria efectuó la segunda subasta de Leliq por un monto de $64.765 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 74,966% siendo la tasa mínima adjudicada de 74,800% y la máxima de 75%.



Dólar blue, futuros y reservas del BCRA



En el mercado informal, el dólar blue opera estable a $59, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" restó el viernes $ 1,28 a $ 56,87.



En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó en el entorno del 68%.



En el ROFEX se operaron u$s 724 millones; un 23 % menos que el viernes. Los plazos más cortos concentraron el 70% del total operado. Asimismo, los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $ 56,70 y $ 62,70; con tasas del 102,56% y 124,63%. Los plazos mostraron bajas promedio del 1%.



Por último, las reservas del Banco Central anotaron el viernes su decimoquinta caída consecutiva, al hundirse u$s 1.281 millones a u$s 62.406 millones. En las últimas cinco jornadas post PASO la sangría llegó hasta los u$s 3.904 millones.



