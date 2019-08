https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La nueva "estadista política"

Luli Salazar está de novia con un gobernador patagónico

Desde hace unas semanas, la cuenta de Twitter de Luli salazar comenzó a funcionar como una usina de análisis e información política. Es que luego de que la ex pareja de Martín Redrado revelara el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en medio del clima de incertidumbre en el que se encontraba el país en la noche del domingo 11 de agosto (cuando aún no se conocían los resultados provisorios), su amigo Marcelo Polino contó que la modelo está saliendo con un gobernador, de ahí que cuente con data de primera línea.

Aunque en un principio las especulaciones que generaron las palabras del chimentero apuntaron a Sergio Uñac, gobernador de San Juan, este lunes el periodista Tomás Dente le puso fin al misterio y aseguró que Luli está comenzando una relación con un gobernador patagónico. Tenés que leer Elecciones en Chubut: Arcioni logró la reelección "Tiene cincuenta pirulos, viene trabajando hace mucho en esa provincia. Estudiaba en el Liceo militar de Comodoro Rivadavia. Se recibió de abogado en la universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Al año siguiente, dio un par de materias más y se recibió de escribano público en una universidad importante, privada de la Capital Federal", dijo Dente en el ciclo Siempre Show, al dar pistas del flamante novio de Luli. "Dicen que es muy picaflor, que no se le conoce una pareja estable. Ya podríamos decir el nombre, el apellido es con A", agregó su co-equiper, Noelia Antonelli. "En las provinciales del 2015 fue electo como vicegobernador de esa provincia y de a poquito fue escalando hasta ganarse este lugar de muchísimo poder. El 1 de noviembre de 2017, cuando fallece el gobernador de esa provincia, como consecuencia de una cruel enfermedad, él termina asumiendo como gobernador", agregó Dente haciendo alusión al fallecido Mario Das Neves antes de que su compañera mencionara el nombre de Mariano Arcioni. "Hoy lo adelantaba Marina Calabró en El diario de Mariana. Dijo que hay sospechas porque Luli lo sigue", comentó Antonelli. "Si bien la gente de la provincia lo conoce perfectamente, lo que creemos nosotros es que el romance que estaría comenzando con Luli, le daría esa visibilidad necesaria para entrar en el mundo mediático y ganar una suerte de estelaridad, que también es importante para los políticos", conjeturó Dente. Con información de LMNeuquén