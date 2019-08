https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 20.08.2019 - Última actualización - 21:57

21:40

Comenzaron atendiendo a 35 chicos y hoy cubren diariamente las raciones de 190 santafesinos de todas las edades.

Hay lista de espera La Asociación Civil Las Flores II alimenta diariamente a 190 personas Comenzaron atendiendo a 35 chicos y hoy cubren diariamente las raciones de 190 santafesinos de todas las edades. Comenzaron atendiendo a 35 chicos y hoy cubren diariamente las raciones de 190 santafesinos de todas las edades.

La Asociación Civil Barrio Las Flores II se encuentra en Gaboto 7380. Allí, Norma Giménez se las ingenia para atender a 190 vecinos que a diario van a buscar sus raciones de comida.

Según le contó Norma a El Litoral, el trabajo empieza a las seis y media de la mañana. “Preparar la comida de la gente que ya va a empezar a buscarla tipo diez y media, once menos veinte; preparar el menú, hacer las compras; hacer banco; municipalidad; costanera; Casa de Gobierno...mi vida es agitada”, manifestó la titular de la entidad, que trabaja en el barrio desde 1993.

En tal sentido, recordó que empezaron siendo apenas una biblioteca con copa de leche, pero en 1994 les ofrecieron integrar el Prosonu (Programa Social Nutricional), y desde 2001 y también forman parte de programas nacionales. Ahora, atienden grupos familiares completos: “veo que últimamente se han incrementando los abuelitos, que ahora tenemos 17”, lamentó Norma, y añadió que tienen “lista de espera”. “Los hago esperar y a medida que van desocupándome los lugares voy llamando a los que primero se anotaron”, explicó, aunque admitió que “decir que no, es terrible”. “Lo que pasa es que a lo mejor vos tenés las ganas de tener más gente, y los programas te lo cubren, pero no tenés el personal ni los elementos para poder hacerlo”, aseguró.

Mientras, Norma también destacó que siempre sostuvieron “la calidad” de los alimentos”. “Por eso -prosiguió- no recibimos donaciones, que -si bien son bienvenidas y gracias que lo hacen de corazón- , es un popurrí de cosas y no podemos darle un popurrí a la gente, siempre tratamos de tener la misma calidad, ya los proveedores nos conocen, ya saben qué es lo que consumimos, incluso cuando yo hago las rendiciones ven en las facturas qué es lo que se consume”. En relación a las compras, también informó que este martes estuvo viendo precios y algunos comerciantes “no están cumpliendo con el “No 21”: “no es tan así, quién lo maneja, quién lo va a controlar, no lo sé, pero, mientras tanto, tenemos que seguir adelante”, concluyó.