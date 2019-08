https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 20.08.2019 - Última actualización - 22:52

Basta de llamarla "Bond 25"

La nueva película de James Bond ya tiene un título oficial

El martes, la cuenta oficial de Twitter de James Bond anunció que la nueva película se titula No Time to Die (No hay tiempo para morir). Mirá el trailer.

Foto: Captura de pantalla

“Daniel Craig regresa como James Bond, 007 en …No time to Die”, decía el tuit. “Se estrena el Reino Unido el 3 de abril de 2020 y el 8 de abril de 2020 en Estados Unidos“. Tenés que leer El Principe Carlos podría aparecer en la próxima película de James Bond Ha habido toneladas de emoción en torno a la película, dado que, según los informes, será la última de Craig como Bond. El actor ha sido visto en Londres recientemente filmando escenas para la película. El proyecto ha tenido su dosis de infortunio, incluido Craig, que se lastimó el tobillo en mayomientras filmaba en Jamaica y un miembro de la tripulación que sufrió una lesión menordespués de una explosión controlada en el set del Reino Unido. Ralph Fiennes, Rami Malek, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux y Jeffrey Wright son parte del elenco de la película. Cary Fukunaga es el director. Con información de CNN

