Trump suspende su visita a Dinamarca por la negativa de abordar la venta de Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió su visita oficial a Dinamarca del 2 y 3 de septiembre por la negativa de Copenhague a abordar la venta de Groenlandia, una polémica decisión que fue considerada una "ofensa" por la clase política del país nórdico.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....