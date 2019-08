Video: La ilusión óptica viral del conejo o el cuervo

En las últimas horas, un video de Twitter se volvió viral por transformarse en una ilusión óptica que dejó con más de una duda a los usuarios.

En las imágenes, se observa a un hombre acariciando a una animal, que puede ser un conejo o un cuervo.

La duda, es saber si el animal es un conejo mirando hacia abajo o un cuervo mirando hacia arriba. La respuesta, está en la publicación original del usuario que subió el video a Twitter.

El usuario @dsquintana escribió: "A los conejos les encanta que les acaricien la nariz".

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP