https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 21.08.2019 - Última actualización - 11:16

11:14

Al escrito lo firma Rodrigo Villarreal junto a otros socios tatengues. “La convocatoria del club no cumple con el espíritu ni con la letra de la intimación original: la deuda con Spahn y su familia”, aseguran.

Presentación en Personas Jurídicas Piden que la asamblea haga foco en la deuda con Spahn Al escrito lo firma Rodrigo Villarreal junto a otros socios tatengues. “La convocatoria del club no cumple con el espíritu ni con la letra de la intimación original: la deuda con Spahn y su familia”, aseguran. Al escrito lo firma Rodrigo Villarreal junto a otros socios tatengues. “La convocatoria del club no cumple con el espíritu ni con la letra de la intimación original: la deuda con Spahn y su familia”, aseguran.

Con la firma de Leonardo Simonutti, Luis Rodríguez Peragallo, Guillermo Sabena, Leandro Román, Eneas Cencha y Rodrigo Villarreal, un grupo de socios del Club Atlético Unión realizó en las últimas horas una presentación formal en la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), con una nota dirigida al Dr. Luciano Lerme. En la misma, piden que el club se ajuste al espíritu de la próxima asamblea; es decir, el famoso tema de la deuda del Club Atlético Unión con Luis Spahn y su familia.



“Los abajo firmantes, socios del Club Atlético Unión, se dirigen a Ud. en relación a la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día 28 de agosto de 2019 en cumplimiento de la Resolución número 882 de fecha 1 de julio de 2019 firmada por el Dr. Luciano Lerme, mediante la que se ordena a la institución “Informe y en su caso trate la deuda de la entidad”, explican.



“Según tal entendimiento corresponde se convoque a la Asamblea General Extraordinaria para tratar la deuda del Club Atlético Unión con miembros de la Comisión Directiva; familiares de estos con la entidad; y aquellos que tengan intereses contrarios por sí o por interpósita persona.



“Ahora bien, observamos que a tenor del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria convocada, el temario es el siguiente:



— 1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior



— 2) Designación de 2 (dos) asociados para firmar el acta



— 3) Tratamiento y aprobación del presupuesto del Club Atlético Unión período 2019/2020 conforme exigencias reglamentarias de la Superliga



— 4) Informe de la deuda del Club Atlético Unión al 30/06/18 con directivos y allegados institucionales

“Podrá advertirse sin mayor esfuerzo la diferencia constatable entre el objeto fijado por esa Inspección General y el de la convocatoria efectuada por la entidad. Así, en ningún punto de la Resolución 882 se establece el tratamiento y la aprobación del presupuesto del Club.



“Además, en relación al tema de la deuda del Club Atlético Unión con directivos y familiares, etc., se indica en la mentada resolución, no sólo su informe, sino su tratamiento por la Asamblea, lo que se ha omitido consignar en la convocatoria.



“Corresponde, y así lo solicitamos, se intime con carácter urgente, a la Comisión Directiva del Club Atlético Unión, a adecuar el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el 28/08/2019, a tenor de lo resuelto por esa Inspección General”, finaliza el escrito que es firmado por varios socios de Unión.



El llamado tatengue



“El Club Atlético Unión comunica a sus asociados que cumpliendo con lo requerido por la Inspección General de Justicia en su resolución N° 882, por medio del acta Nº 3362 de comisión directiva de fecha 29 de julio de 2019, se ha dispuesto llamar a asamblea extraordinaria para el día miércoles 28 de agosto de 2019.



“En la misma se informará la deuda que el Club mantiene con directivos y allegados al 30/6/18 (requerido en la Res Nº 882 de la IGPJ) y el presupuesto elaborado para la temporada 2019/2020 que exige la Superliga como mantenimiento de la licencia.



“A continuación se detalla el texto publicado como edicto en este mismo diario según indica el articulo Art. 35º del Estatuto del Club (“las Asambleas tendrán lugar en primera citación con la asistencia de la mitad de los asociados plenos y, una hora después, con cualquier número. La convocatoria pertinente se deberá efectuar con una anticipación de por lo menos diez (10) días, mediante aviso que se publicará dos (2) o más veces, en uno o más diarios de la ciudad de Santa Fe.”)



— Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria:



“De acuerdo al Art. N ° 33, inciso a) de los Estatutos Sociales, convoquese a los señores Asociados del CLUB ATLÉTICO UNIÓN a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el miércoles día 28 agosto de 2019, a las 18 horas, en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, conforme las disposiciones del Estatuto de la Entidad, en la Sede Social de Av. López y Planes 3513 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:



— Orden del día:



-1 ) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.



-2 ) Designación de 2 (dos) asociados para firmar el acta.



-3) Tratamiento y aprobación del presupuesto del Club Atlético Unión periodo 2019/2020, conforme exigencias reglamentarias de la Superliga.



-4) Informe de la deuda del Club Atlético Unión al 30/06/18 con directivos y allegados a la institución.

NOTA: Art. 35. Estatuto Social: “Las asambleas tendrán lugar en primera citación con la asistencia de la mitad de los asociados plenos y una hora después, con cualquier número”.

“Unión parece un almacén”



El ex candidato a presidente y creador de la agrupación “Triunfo Tatengue”, el empresario Rodrigo Villarreal, dijo en declaraciones a la 96.7 GOL que “Spahn hace lo quiere, lo que se le canta y no lo que la Justicia dispuso con esta asamblea. No entiendo qué es lo que esconde con el tema de la plata, ¿por qué no transparenta todo en una auditoría y nos dejamos de joder”.



“No queremos ir a un monólogo de Spahn, queremos que explique en serio porqué dice que le debemos cinco millones y medio de dólares. La causa de Fútbol para Todos es un reflejo de cómo Spahn maneja a Unión. ¿Somos un club o somos un almacén?. Resulta que tomó cheques del Estado, que eran de Fútbol para Todos, y los descontó en su propia financiera. En septiembre, deberá explicarle eso a la jueza María Servini en Comodoro Py”, afirmó Villarreal.