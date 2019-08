Messi continúa con su recuperación pero podría perderse el próximo partido

El rosarino se entrenó este miércoles nuevamente en la arena y luego realizó algunos trabajos con pelota en una de las canchas del predio de Barcelona pero todavía no se sumó al plantel conducido por Ernesto Valverde.



Incluso, los futbolistas de Barcelona recibieron la visita del basquetbolista estadounidense de Oklahoma City Thunder Chris Paul y Messi no aparece en ninguna de las fotos que publicó la página oficial del club.



El plantel tendrá otro turno vespertino de trabajo y luego será liberado hasta el viernes.



Con este panorama, se estima que Messi, quien se perdió el debut con derrota ante Athletic de Bilbao (1-0, como visitante), recién se reincorporaría al plantel el próximo lunes cuando se cumplan las tres semanas de la lesión que sufrió en el primer día de trabajo luego de las vacaciones que se tomó luego de la Copa América de Brasil.

Leo Messi is almost back 👊 Check out the next phase of his recovery ⚽️ pic.twitter.com/BEyujAtqGU