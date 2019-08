https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.08.2019

Fundación Osde Alejandra Cosentino disertó sobre bullying e inteligencia emocional

En el marco del compromiso Social Empresario, OSDE realizó dos ciclos referidos a temas de vital importancia hoy en día. El primero tuvo lugar en el Colegio Inmaculada, donde se abordó “El bullying nuestro de cada día. Cómo enfrentar el maltrato entre compañeros y mejorar la convivencia social”, a cargo de la licenciada en psicología Alejandra Cosentino. En la oportunidad, la especialista indicó que los chicos son los más preocupados en la problemática, porque son los que están en la escena real; en cambio, aclaró que “los papás vienen, pero con un desfasaje temporal, inclusive las instituciones también”. Cosentino sostuvo que uno de los sinónimos de bullying es violencia silenciosa, el “algo malo está sucediendo”, y agregó que el “hasta que” -que en sus charlas lo subraya como un vector donde el evento tiene lugar en un tiempo anterior-, genera consecuencias. “Nunca hay que llegar al “hasta que”, porque el bullying tiene a veces salidas realmente indeseables”, sentenció la licenciada.



Por su parte, Ana Walker, de Fundación OSDE, comentó que siempre tienen el compromiso de trabajar con las instituciones educativas; es por eso que en esta oportunidad brindaron en el Colegio Inmaculada la charla. “Para nosotros es un orgullo y una alegría poder acompañar con nuestro equipo de profesionales a esta problemática que esta como creciendo”, manifestó. Sostuvo, además, que se acercan muchos papás que son socios de OSDE y les cuentan las problemáticas o las inquietudes que tienen los colegios al que asisten sus hijos y es allí donde surge el vínculo con las instituciones educativas.



Inteligencia emocional



Por otra parte, la licenciada en Psicología Alejandra Cosentino brindó una disertación abierta a la comunidad en la filial de OSDE de Santa Fe sobre “Inteligencia emocional, el manejo de las emociones en la familia”. En tal sentido, Cosentino, reveló que “inteligencia emocional junta dos tipos de inteligencia: la interpersonal, hacia adentro mío, me conozco, me regulo, se lo que me mueve, y hacia afuera, la interpersonal, que es la inteligencia con los otros, no, la empatía, la sincronización emocional, las competencias sociales, la prosocialidad”. Por eso, la especialista recomienda realizar el trabajo diario de empezar a conocernos y dejar de usar la razón solo para alimentar el ego. Además, invita a combinar en proporciones adecuadas lo cognitivo, “lo más evolucionado del cerebro con lo que nos sirve para llegar a ser lo que somos evolutivamente, que son las emociones, estamos hechos de emociones para vivir y sobrevivir”.



Prensa Osde