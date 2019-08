Es viral: rapera la rompe en lengua de señas

En un concierto del rapero Twista, la intérprete de señas Amber Galloway Gallego sorprendió al mundo por la rapidez de su lenguaje de señas.

El propio rapero la consideró su “MPV”, sigla que en inglés indica al jugador más valioso (most valuable player) en un equipo.

She’s the real MVP for keeping up wit me #summer96 #signlanguagequeen pic.twitter.com/gEpALcb53n